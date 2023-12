Durante el pasado martes se viralizaron varias fotos que mostraban a Pedro Pascal en el aeropuerto de Santiago, dejando entrever que el actor había llegado a Chile, probablemente, para pasar las fiestas de fin de año.

Quien publicó las fotos fue un joven llamado Bryan Otárola, que trabaja en el aeropuerto temporalmente. El funcionario relató parte de la historia sobre los retratos a Página 7.

“Un par de metros después dijimos ‘ya, ¿y si lo esperamos y le pedimos unas fotos? A los minutos avanzó con las personas de la aerolínea y mi compañero le pidió si nos podíamos tomar una foto y dijo ‘claro’, asintiendo con la cabeza”, indicó.

Respecto a la actitud del actor, nominado en los Globos de Oro, Otárola aseguró que se trató de una persona “agradable”.

“A mi percepción, para ser un actor tan reconocido, fue muy simpático y de inmediato aceptó la foto”, expuso.

“Nosotros, en el aeropuerto, vemos bastantes rostros de la TV chilena y algunos son ‘estrellitas de Hollywood’. En cambio, Pedro fue simple y amable”, concluyó.

Hay que señalar que el chileno fue nominado como mejor actor de serie dramática en los Globos de Oro, gracias a su papel de Joel en The Last of Us.

