El reality terminó, pero todavía quedan algunas impresiones de lo que ocurrió en el encierro por parte de las últimas participantes que salieron de la casa, que también fueron las favoritas del público, se trata de Cony Capelli y Jennifer, alias “Pincoya”, Galvarini.

Si bien fueron muy unidas durante el programa pese a tener sus diferencias, hubo cosas de las que no se enteraron mientras estuvieron dentro de la casa, pero pudieron verlas al salir.

Ahora, Constanza Capelli se refirió a los comentarios que emitió Pincoya en el reality de los que no supo en el momento. Fue en el podcast Gran Espía, que reveló haber visto algunos videos que la molestaron, aunque su enojo no fue suficiente para romper los lazos con su amiga.

“Soy súper honesta, obviamente sí me sorprendí con ciertas cosas, pero dejé que el tiempo pasara un poquito, y que esa emoción no me llevara, no me invadiera“, reconoció la ganadora del programa.

Capelli confesó que cuando vio los videos “Dije:‘Qué rabia, ¿por qué?‘, pero después pensé: ‘Ya, pero ya pasó’. Así como ella dijo cosas, yo también lo hice”.

Pese a ello, optó por quedarse con los buenos momentos que compartió con Pincoya en el encierro. “Prefiero quedarme con lo bonito y con lo bueno, así que si vi cosas, pero como les dije, yo decido quedarme con lo bonito”, concluyó.