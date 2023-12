La exalcaldesa de Maipú, que actualmente está acusada por el delito de fraude al fisco y corrupción, fue abordada por un equipo de Mega, a quienes aseguró ser víctima de persecución por su género de parte de la prensa. La ex figura de televisión aseguró que al alcalde Vodanovic no se le ha perseguido de la misma forma que a ella, pese a que él no enfrenta cargos.

Fue a la salida de un gimnasio en la comuna de Talagante, región Metropolitana, que la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, fue consultada por un equipo del matinal de Mega, Mucho Gusto, por su próxima formalización, luego de que se le acusara por el delito de fraude al fisco y corrupción en la comuna.

De hecho, serían 31 mil millones de pesos los que habría defraudado, según acusó el actual alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic. En este contexto, el periodista Karim Butte fue en su búsqueda, para consultarle sobre los próximos pasos de la investigación.

Pero antes de siquiera articular una pregunta, Barriga le lanzó: “Cuando tú dices 31 mil millones, ¿no te parece absurdo? ¿No te hace ruido el monto? Es lo único que les pregunto”.

Tras ello, mientras se subía a su auto, la ex Mekano sumó: “No me sigan, ¿por qué no siguen al alcalde así? ¿Por qué siguen a una mujer así? ¿Por qué no siguen a un hombre? Sí, se trata de género. Hace rato que se trata de género y eso va a quedar demostrado”, lanzó.

Este descargo hizo estallar la furia de José Antonio Neme, quien desde el estudio le respondió: “Que se comporte como una mujer adulta, que deje de sacar cartas baratas, que el tema de género, que me persiguen por ser mujer”, dijo a los gritos.

Ya agregó: “No. ¿Sabe por qué la está buscando la prensa? Porque en su comuna faltan, como dice el alcalde, 30 mil millones. ¿Él está mintiendo? Bueno, párese con los cojones que tiene y diga dónde está esa plata”, cerró evidentemente molesto.

Cabe recordar que el próximo 16 de enero, Cathy Barriga será formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.