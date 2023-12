La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, concurrió a votar durante esta jornada en el plebiscito constitucional, en medio de la espera por su formalización por delitos de corrupción.

Barriga, quien fuera electa como independiente por Chile Vamos, será formalizada el próximo 16 de enero por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

La Fiscalía Oriente la investiga luego que el actual alcalde, Tomás Vodanovic (RD), acusara una posible defraudación por $31 mil millones.

Barriga habló en su local de votación y señaló que la investigación en su contra “tiene elementos políticos y de campaña” y que se trata de “persecución, hostigamiento”.

“A mí no me persigue Fiscalía, no me persigue Contraloría. Esto responde a una investigación cuando alguien realiza una querella. Y en eso estoy, como siempre defendiéndome”, señaló a Mega.

Si bien efectivamente Vodanovic se querelló en su contra, vale la pena mencionar que será la misma Fiscalía la que presente cargos en su contra en enero próximo. También hay que señalar que fue Contraloría la que estableció la cifra de $31 mil millones.

Barriga llegó a votar junto a su esposo, el diputado UDI Joaquín Lavín León, quien defendió a la exmodelo televisiva.

“Aquí hay una persecución desde que asumió el municipio… Se inventó que el municipio estaba quebrado, lo que resultó ser falso. Después se inventó que se habían apropiado de dinero, lo que también resultó ser falso”, explicó.

Sobre el monto que se acusa como defraudado, Lavín indicó que es el déficit de dinero que hay en el municipio y que “yo fui candidato a alcalde el 2012 y ya existía un déficit importante en la comuna”.

Vodanovic respondió

El alcalde Tomás Vodanovic fue consultado sobre estas palabras tras emitir su voto, donde señaló que no había escuchado a su antecesora.

Sin embargo, declaró que “cumplimos con nuestro deber. Al momento de asumir, detectamos una serie de irregularidades que debíamos poner a disposición de la justicia”.

“Ahora corresponde que las instituciones funcionen”, indicó sobre la formalización.