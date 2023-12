La actriz chilena, Tatiana Merino, fue vocal de mesa para este plebiscito en Australia; país donde reside desde hace ya un par de años. El exrostro televisivo aprovechó su presencia en el local de votación en Sidney para decir que esta participación electoral, probablemente, será su última.

Merino ya había sido vocal de mesa anteriormente. Por ello, Canal 13 le preguntó sobre aquella labor. “A mí me gusta, de verdad, pero yo creo que esta es la última vez que participo de vocal porque ya llevaba varias“, señaló la chilena.

“A mí me encanta ser participe de lo que está pasando en Chile. Ahora bien, yo creo que esta va a ser la última vez que voy a votar porque como ya estoy enfocada acá en Australia y uno ya es poco lo que se entera de cosas”, reveló Merino

“Es como que uno no puede opinar tanto porque te dicen ‘no vives allá’, entonces, yo creo que esta es mi última vez participando“, recalcó Tatiana.

Tatiana Merino por plebiscito: “Chile está dividido”

La actriz también opinó sobre el panorama nacional: “Es tan complicado mirar para allá (…), Chile está dividido, entonces ya uno no sabe cómo va a responder la gente. Esta oportunidad hay que esperar que sea lo mejor para el chileno, el ciudadano, para la gente que lo necesita”.

Poder votar estando fuera del país le genera un sentimiento de apego con su nación. “Me encanta, porque me une a Chile, pero cada vez me siento (más) no inserta en la cosa política. Mi país lo amo, lo adoro (…), pero en la cosa política, cada vez me he ido como separando y soltando”, cerró el exrostro de TV.