A través de su cuenta de Instagram, la cantante estadounidense Demi Lovato anunció su compromiso con su novio, el también cantante canadiense Jordan Luces, más conocido en el mundo de la música como Jutes.

Fue a través de esa plataforma que la ex Sunny entre estrellas compartió dos fotografías donde se le ve junto al artista de 29 años. En la primera de las instantáneas se les puede ver vestidos completamente de negro mientras comparten una sonrisa mirándose el uno al otro dentro de una habitación decorada con cortinas oscuras, velas y pétalos de rosa en el piso.

En la segunda imagen compartida por Lovato, se ve el gran anillo de diamantes que le regaló su novio mientras se toman de la mano.

“Todavía estoy sin palabras. Anoche fue la mejor noche de mi vida y no puedo creer que voy a casarme con el amor de mi vida”, escribió la ex Chica Disney junto a las imágenes: “Mi amor, estoy más que emocionada por casarme contigo. Cada día que he pasado contigo ha sido un sueño hecho realidad y no puedo esperar para amarte y quererte por siempre. Por el resto de nuestras vidas. Te quiero bebé“, le dedicó.

Por su parte, el cantante canadiense también le dedicó un mensaje a Demi Lovato, a quien llamó “su mejor amiga”: “Ayer le pedí a mi mejor amiga que se casara conmigo y me dijo que sí. No puedo imaginar mi vida sin ti y gracias a Dios ahora nunca tendré que hacerlo. Me siento como el hombre vivo más afortunado ahora mismo. Estoy muy enamorado de ti”, le escribió.

Lovato y Jutes se conocieron en enero del 2022 cuando el canadiense colaboró con en el álbum Holy Fvck de la estadounidense. Pese a que no se conoce cuando comenzaron su relación, Vogue España asegura que ambos llevan poco más de un año de relación.