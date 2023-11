Deadline consignó que Pedro Pascal estaría en negociaciones para interpretar el papel de Reed Richards en la nueva versión de Los 4 Fantásticos; película que pasaría a ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Sin embargo, el medio aseguró también que de momento el trato no está confirmado. Eso sí, adelantaron cierta información sobre la producción, como que el rodaje del filme comenzaría el 2024.

En este contexto es que muchos fanáticos y seguidores tanto del actor como de la franquicia reaccionaron rápidamente a la noticia en redes: el usuario conocido como Bosslogic fue uno de ellos.

Kobe Abdo, el nombre real detrás de tal cuenta, es un artista digital que trabaja en la industria del entretenimiento. Usualmente cuando existen noticias como esta (la posible actuación de Pedro Pascal como Reed Richards), Abdo deja volar su imaginación y comparte sus resultados con la comunidad web.

¿Cómo se vería Pedro Pascal como Reed Richards de Los 4 Fantásticos?

Bosslogic ya ha publicado otro tipo de trabajos similares, en los que genera, por ejemplo, crossovers deseados por los fans sobre personajes del mundo de los cómics y cine, además de otros donde “viste” a actores con atuendos de héroes que podrían interpretar.

Es por ello que luego de los supuestos masificados sobre Pedro Pascal como Reed Richards, Kobe compartió cómo se vería el chileno-estadounidense en el personaje del líder de Los 4 Fantásticos.

Cabe destacar que dicha ilustración no es la imagen oficial del personaje, además, Marvel no se ha pronunciado oficialmente sobre la participación de Pascal en la franquicia mencionada.

De hecho, hay que recordar que el actor que más sonaba para interpretar al personaje de Los 4 Fantásticos era John Krasinski por su previa personificación de Richards en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sin embargo, Krasinski afirmó posteriormente que no fue contactado para continuar con el papel.

Mira aquí cómo se vería Pedro Pascal en el rol