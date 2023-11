El periodista y músico Jean Philippe Cretton retomó las grabaciones de su programa Podemos Hablar, de Chilevisión, tras permanecer un tiempo internado en un centro de salud mental. Cretton habló de su situación abiertamente en redes sociales y ahora, en un evento reciente, comentó cómo se siente tras volver a su trabajo.

Fue en una entrevista con Página 7, antes de una presentación por su gira musical en el casino Dreams de Valdivia, que el presentador dio algunos detalles de sus primeros días de retorno a la TV y su carrera musical.

Sobre las grabaciones de su programa en CHV y la gira que está llevando a cabo, comentó que: “Me sentí súper cómodo, súper bien. (…) Lo mismo me pasó tocando en escenarios. Quería, de alguna manera, poner en práctica lo que he aprendido los últimos días y afortunadamente ha ido súper bien y espero que siga así. He sido responsable con todo, así que las cosas deberían continuar bien“, aseguró.

Jean Philippe Cretton reflexionó sobre su regreso

En la misma línea, planteó que su proceso y el compartir su estado de salud públicamente le han permitido recibir el cariño y reconocimiento de la gente.

“Situaciones como estas también sirven para darse cuenta del inmenso cariño que se ha ido generando a través de estos 17 años de carrera, tanto en la tele como la música“, reflexionó.

“Recibir tantos llamados, tanto apoyo en la calle ha sido muy bonito e inesperado”, agregó Cretton.

Asimismo, agradeció a sus amigos y familia por el soporte. “Han sido como una especie de ejército a cargo de todas las cosas que puedan hacerme la vida un poquito más fácil y ayudarme. Mi núcleo fuerte ha sido fundamental en esta pasada“, aseguró.