El actor Sam Neill, estrella de reconocidas películas como Jurassic Park o El Hombre Bicentenario, dijo que no tiene miedo a morir en medio de su lucha contra el cáncer de sangre grado tres.

Así lo dijo el actor a Australian Story, según consigna Daily Mail, donde confirmó que la quimioterapia no está dando resultados, por lo que recibe una droga experimental.

Dicho fármaco estaría funcionando para combatir el linfoma no Hodgkin.

Neill dijo reconocer que no vivirá por siempre y que incluso los médicos le dijeron que el fármaco dejará de funcionar en algún momento, por lo que indicó estar “preparado”.

“No estoy de ninguna manera asustado de morir. Eso no me preocupa. Eso nunca me ha preocupado desde el inicio, pero me molestaría”, añadió quien interpretó al paleontólogo Alan Grant en tres películas de Jurassic Park.

“Me molestaría porque hay cosas que todavía quiero hacer. Muy irritante, morirse. Pero no me da miedo”, enfatizó.

El actor también publicó imágenes del proceso de quimioterapia, donde se ve irreconocible, sin su característica barba y pañoleta.

Sam Neill dijo a ABC que “hubo momentos el año pasado donde tuve que mirarme al espejo y no era una imagen bonita (…) estaba despojado de cualquier tipo de dignidad”.

Cáncer que afecta a estrella de Jurassic Park se encuentra en remisión

El cáncer que afecta a Sam Neill lleva 12 meses en remisión, sin embargo, el actor está preparado para que el fármaco deje de hacer efecto.

“Lo sé, lo tengo, pero no me interesa. Está fuera de mi control. Si no puedes controlarla, no te metas en ella”, indicó por la enfermedad.

Sam Neill se realiza infusiones cada dos semanas, lo que tendrá que hacer por el resto de su vida. Según indicó, las sesiones “son muy sombrías y deprimentes”.