En una reciente entrevista de Jada Pinkett Smith con People, la actriz de Matrix reveló que poco después del altercado de su marido, Will Smith, y el comediante en la ceremonia de premiación de los Óscars del 2022, Chris Rock, la invitó a salir.

En el diálogo, la también empresaria confesó que está separada del ganador del Óscar desde el 2016, sin embargo, mantienen una relación cordial y de co-paternidad por sus tres hijos en común.

Pese a que la escritora no reveló la fecha exacta en que recibió la invitación de Chris Rock, sí admitió que ocurrió poco después del bullado episodio que sacó a Will Smith de la academia.

“Creo que todos los veranos salían los reportes de que Will y yo nos estábamos divorciando. Y este verano en particular, Chris pensó que nos íbamos a divorciar“, contextualizó a People.

A lo que agregó: “Así que me llamó y básicamente me dijo: “Me encantaría invitarte a salir”. Y yo le dije: “¿Qué quieres decir?”“, detalló sobre su confusión. “Bueno, ¿no se van a divorciar Will y tú?”, le habría preguntado Chris Rock.

Fue en ese momento que Pinkett Smith tuvo que aclararle la situación: “Yo estaba como, ‘No’. Chris, esos son solo rumores. Estaba horrorizado. Y se disculpó profundamente y eso fue todo”, zanjó.

Las declaraciones de la actriz se dan en medio de la promoción de su libro de memorias ‘Worthy’ donde habla en específico de varios pasajes de su vida personal.

Jada Pinkett Smith y su quiebre con Will Smith

En la entrevista, la voz de Gloria en Madagascar reveló que el quiebre de su matrimonio con el actor estuvo directamente relacionado con su amorío con August Alsina.

“Simplemente no estábamos listos… Todavía estoy tratando de descubrir cómo llegamos a ser una pareja… ¿Cómo se lo presentamos así a la gente? No nos habíamos dado cuenta de eso”, dijo al ser consultada por la decisión de seguir mostrándose en público como un matrimonio.

“Por qué se quebró (la relación), son muchas cosas… Cuando llegamos a 2016 estábamos agotados de intentarlo. Creo que ambos estábamos atrapados en nuestra fantasía, de cómo pensábamos que debería ser la otra persona”, comentó.

Cabe recordar que Jada admitió haber sido infiel con el joven rapero en su programa en vivo Red Table Talks, donde se encontraba su esposo y dos de sus hijos.