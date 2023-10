Pablo Ruiz, reconocido cantante argentino, confesó algunas crudas situaciones que le tocó vivir en sus comienzos como artista debido a su orientación sexual. “Mi vida no fue fácil. En un punto, en México, me cancelaron mi contrato por ser homosexual“.

“¿Eso te dijeron en ese momento?”, le consultó el periodista que lo entrevistó. “No me lo dijeron, pero era por eso”, aseguró “Pablito”.

“Estaba firmado en una multinacional, mi contrato no era solamente para México, era para toda América, Estados Unidos… Eso estaba firmado en Miami, en Los Ángeles”, continuó el intérprete de ¡Oh Mamá! Ella Me Ha Besado.

“Mi contrato fue cancelado porque obviamente, entre comillas, me querían hacer cantar tex-mex para que pareciera más masculino“, reveló Pablo.

Ruiz contó además que, incluso, los productores en aquel entonces le ponían a otros artistas como referentes para parecer “más masculino”. Cuando fue consultado por qué ejemplos le daban, Pablo dijo que le pedían ser como Ricky Martin.

“Me decían ‘Ricky Martin vive su vida entre 4 paredes. (Asumir tu homosexualidad) no se puede, porque te van a dejar las fans”, contó el cantante.

“Entonces tuve que guardar silencio hasta que fui grande, cuando ya tenía más o menos 30 años. En el 2010 cuando ya tenía novio y estaba haciendo temporada en Mar del Plata, yo salía comúnmente con él para todos lados y en Mar del Plata cuando estás haciendo temporada en verano están todos los medios, los programas de chismes”, empezó a relatar Pablo.

El intérprete continuó: “Me llamaron de Crónica, que es uno de los medios más amarillistas que existe y me dijeron ‘tenemos fotos tuyas y de tu novio, si no lo contás, vos lo contamos nosotros. Tenemos la historia’, y les dije saquen la entrevista, no me importa“.

El músico argentino confesó que tal episodio fue, de alguna manera, un alivio, pues ya no tendría que seguir escondiéndose. “Me empezaron a entrevistar de todos los medios, de todos lados, y fue como una renovación de mi vida“, se sinceró.

Escucha la entrevista de Pablo Ruiz aquí: