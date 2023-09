Luego de meses de rumores, y después de que un video los captara besándose en un concierto de Beyoncé, Kylie Jenner y Timothée Chalamet fueron captados a los besos durante la final del US Open 2023, confirmando una relación amorosa.

El amor parece ser definitivo entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet, quienes se dejaron ver muy cariñosos durante la final del US Open que se disputó este domingo en Estados Unidos.

Vale recordar que la modelo y el actor, ambos estadounidenses, se dejaron ver juntos y fueron captados en un apasionado beso hace poco más de una semana, durante un concierto de la cantante Beyoncé.

Con esto, se confirmarían los rumores de romance entre ambos, después de que Jenner terminara la relación que tenía con el rapero Travis Scott, con quien comparte 2 hijos y habría terminado por supuestas y constantes infidelidades por parte de él.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet en el US Open

Vestidos de negro, con anteojos de sol, pero sin ninguna intención de pasar desapercibidos, Kylie Jenner y Timothée Chalamet fueron vistos durante la final del US Open, torneo de tenis que coronó campeón al intratable Novak Djokovic.

Las figuras televisivas y del cine internacional fueron captadas a los besos, las caricias y con jugueteos, en medio de cada set disputado en la sede de Nueva York.

A pesar de que ahora no tendrían dificultades para mostrar su amor en público, los rumores de que ambos están juntos vienen desde hace meses. Tal como consignó en su momento Entertainemnt Tonight. Según una fuente del programa de TV de Estados Unidos, ambos mantienen las cosas casuales en este momento, a pesar de afirmar que no era algo serio.

“Ha sido muy divertido para ella porque lo siente muy diferente a sus relaciones pasadas. Es nuevo y emocionante para Kylie y se está divirtiendo mucho”, especificaron.

¿Por qué son famosos?

Si aún no sabes quiénes son Kylie Jenner y Timothée Chalamet, en BioBioChile te hacemos un resumen con lo que debes saber de cada uno.

Jenner, de 26 años, saltó al estrellato como media hermana de las Kardashian en el programa de telerrealidad “Keeping Up with the Kardashians”. Además de modelo, trabaja como empresaria y cuenta con una línea de maquillaje y de ropa.

Por su parte, Chalamet tiene 27 años y ya es un rostro conocido en Hollywood. El actor cuenta con papeles protagónicos en películas como “Dune”, “The King”, “Beautiful Boy”, pero logró reconocimiento por su rol en “Call Me by Your Name”, donde logró una nominación al Oscar como Mejor Actor en 2017.

Mira las imágenes de ambos, aquí: