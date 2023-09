A través de un registro captado por un fanático de la cantante estadounidense se confirmaron los rumores de romance de la modelo y empresaria, Kylie Jenner, con el actor francés, Timotheé Chalamet.

En la sección VIP del concierto, la nueva pareja fue vista con un grupo de amigos compuesto por Kendall Jenner, Lori Harvey, Justine Skye además de Justin Bieber y su esposa Hailey Bieber, según reportó TMZ, mismo portal que dio a conocer el video.

En las imágenes publicadas se puede ver a la hermana menor del clan Kardashian abrazando y besando al nuevo intérprete de “Willy Wonka” durante todo el show de “Queen B”.

#KylieJenner and #TimotheeChalamet officially went public with their romance at the #Beyonce concert! 🥵💕 https://t.co/sTBVElkryz pic.twitter.com/v4JYrUoBgK

— TMZ (@TMZ) September 5, 2023