Seis nuevas denunciantes se sumaron a la ola de acusaciones contra la cantante estadounidense Lizzo, quien enfrenta una demanda por acoso sexual y laboral.

De acuerdo al abogado que representa a las tres bailarinas que demandaron a la artista, por estos días se están revisando “al menos seis nuevas denuncias”, también de parte de trabajadores de su última gira y del reality show “Watch Out For The Big Grrrls”.

En diálogo con NBC News, Ron Zambrano señaló que las nuevas denuncias detallan un “ambiente sexualmente cargado” y pagos incumplidos. “Algunos de los reclamos que estamos revisando pueden ser procesables, pero es demasiado pronto para decirlo”, agregó.

De acuerdo a Zambrano, hay testimonios que señalan que Lizzo cuestionaba el peso corporal de sus bailarines, declarando que era “normal” que fueran “despedidos cuando engordan”.

Tal como detalla el portal NME, la demanda original fue presentada por Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez, quienes trabajaron para la cantante hasta principios de este año. Cuando Davis y Williams fueron despedidas, Rodríguez renunció. La productora de Lizzo, Big Grrrl Big Touring Inc., además de la jefa de su equipo de baile, Shirlene Quigley, también son denunciadas en la demanda.

El supuesto incidente de acoso sexual habría tenido lugar en un club de striptease en Ámsterdam, al que asistieron después de un espectáculo a principios de 2022.

Las bailarinas afirman que Lizzo intimidó a Davis para que tocara a un artista desnudo, al punto en que la incitó a hacerlo hasta que finalmente cedió. La demanda establece que “comenzó a invitar a los miembros del elenco a turnarse para tocar a los artistas desnudos (…). Luego centró su atención en Davis y comenzó a presionarla para que tocara los senos de una de las mujeres desnudas”.

La demanda también alega que Lizzo sometió al grupo a una audición “insoportable”, luego de 12 horas de ensayo, tras acusarlos de beber en el trabajo.