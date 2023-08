Recientemente, la actriz Paz Bascuñán se refirió a su criticado apoyo al cineasta Nicolás López, en el marco de las acusaciones de acoso sexual por las que fue imputado en 2022. Para entonces, Bascuñán salió en defensa del acusado y recibió críticas al respecto.

Cabe recordar que la artista es amiga de López, director de cine que el año pasado fue declarado culpable por dos delitos de abuso sexual consumados, que ocurrieron en 2015 y 2016.

Fue durante el programa Not News de ViaX que Bascuñán se refirió al tema. “Uno tiene que ser la persona que es y yo soy de esta manera“, partió diciendo.

“Hay que atreverse a decir lo que uno piensa, porque si uno está siempre pendiente de las críticas, finalmente se pierde libertad, es súper importante vivir con libertad, para ser la persona que eres y no vivir con miedo”, agregó.

Asimismo, dio a entender que se mantuvo tranquila frente a los comentarios. “Yo sé que no le gusto a mucha gente, pero así es la vida. Uno no le cae bien a todo el mundo, hay gente que te quiere y gente que no te quiere y hay que vivir con eso”.

Paz Bascuñán y los chistes de Natalia Valdebenito

Por otro lado, la actriz también recordó los chistes de Natalia Valdebenito en los Premios Caleuche de 2023, donde la humorista hizo alusión a Bascuñán y su defensa a López. “Todas tenemos una Paz Bascuñán en la vida”, había dicho.

Bascuñán explicó que no pudo estar allí para escuchar el chiste en vivo. “Tenía COVID en ese momento. Fue lamentable, porque me gané el premio, debí haber estado ahí. Hubiera contagiado a todos mis colegas y así que me hubieran odiado”.

En la misma línea, mencionó que de estar allí no hubiera reaccionado mal. “No, jamás, a la gente que tiene tanta rabia… no sé, uno piensa qué le pasará en su vida“.