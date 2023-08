La intérprete de "Crazy in Love" optó por no mencionar a Lizzo en una canción de su nueva gira mundial, hecho que quedó registrado por los miles de fanáticos y difundido en redes sociales. Sin embargo, Beyoncé no es la única en manifestarse respecto a la demanda contra la artista, sino que la ex directora del documental "Love, Lizzo" también alzó la voz y entregó su apoyo a las ex bailarinas de la cantante.