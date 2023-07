Este domingo, los fanáticos de la Fórmula 1 celebraron el GP de Gran Bretaña, el décimo del campeonato, que se disputó en el circuito de Silverstone.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue el vencedor, firmando su cuadragésima tercera victoria en la F1, la octava de la temporada, seguido por dos británicos: Lando Norris (McLaren), que acabó segundo; y el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes) en tercer puesto.

Pero también hubo una artista que se robó la atención de los campeones, pese a aparecer en pantalla por apenas unos segundos.

Shakira estaba presenciando la jornada desde el público, lo cual quedó en evidencia cuando la cámara la enfocó por un par de segundos.

Ella no se dio cuenta de que la estaban grabando, ya que estaba conversando con otro asistente.

Su aparición en las gradas se volvió rápidamente viral, siendo tendencia en redes sociales como Twitter, porque aviva los rumores de romance que la han vinculado a Lewis Hamilton.

Es más, muchos fanáticos de la F1 festejaron su presencia, pues apuntaron que no es la primera vez que Hamilton se sube al podio cuando Shakira asiste a verlo. ¿Será que se está convirtiendo en una especie de cábala?

La misma artista también anunció su presencia en la F1 en un mensaje en Twitter.

Siren Alert! Mermaids on their way to F1! pic.twitter.com/3BsUAULhUg

— Shakira (@shakira) July 9, 2023