Pedro Pascal fue premiado como “mejor héroe”, “mejor dúo” junto con la actriz Bella Ramsey, y “mejor show”, todo por su participación en “The Last of Us” en los MTV Movie & TV Awards de este domingo, que este año se emitieron con una ceremonia pregrabada.

Esto último, en medio de la huelga de guionistas que paraliza a la industria del espectáculo estadounidense, por la cual algunas figuras incluso descartaron participar en apoyo al movimiento, detalla Variety.

En su mensaje de agradecimiento por su premio personal, el chileno expresó que “quisiera que todos pudiéramos estar juntos para poder mirarles a los ojos y decirles que toda las personas jóvenes del mundo son mis héroes y yo no estaría aquí si no fuera por ustedes”.

“Cuando digo que merecen un mundo que sirva a sus intereses, (me refiero a) que merecen estar saludables, merecen estar seguros, merecen que se luche por sus derechos individuales y sean protegidos, merecen héroes reales en este mundo porque ustedes son héroes reales para mi, y les amo”.

También habló en representación del equipo de The Last of Us, apoyando la huelga de guionistas.

“Me llevaré estos a la cama”, bromeó al terminar su tercer mensaje de agradecimiento.

You can always count on Pedro Pascal to save the day 🦸‍♀️

You voted and he took home the golden popcorn for Best Hero at the 2023 #MTVAwards! pic.twitter.com/IjPFQ4fHFi

— Movie & TV Awards (@MTVAwards) May 8, 2023