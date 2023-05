Durante este fin de semana, el actor chileno Pedro Pascal, participó en una fiesta de la serie The Last of Us, junto al resto del elenco.

En el evento organizado por HBO y realizado en los Ángeles, hubo una alfombra roja donde asistió la prensa.

Allí se pudo ver a Pedro Pascal posando junto a su coprotagonista en la serie, Bella Ramsey.

En la ocasión, hubo un registro filtrado en redes sociales que conmovió a los fans. En la secuencia, se observa que mientras Pedro y Bella posan, esta última bromea con su compañero e imita la pose de este, poniendo su mano en la boca del estómago.

Ante eso, se oye que Pedro le dice “¿Sabes por qué (me pongo así)?”, a lo que ella pregunta “¿por qué?”. Entonces, Pedro le responde: “Porque mi ansiedad está justo aquí”.

Se ve como ella deja de sonreír y recuesta su cabeza en su hombro.

Look de Pedro Pascal recibe comentarios

Por otro lado, el llamativo look de Pedro Pascal también fue algo que captó la atención de las redes sociales.

La estrella de The mandalorian asistió usando una bata en tono beige con una camisa y pantalones en tela sedosa que parecían un pijama.

No obstante, para darle un toque más sofisticado, optó por complementar con unos zapatos negros clásicos.

En tanto, la revista Hola señaló que Pascal dejó “atrás las camisas vaqueras estilo western y las chaquetas enceradas que viralizó en la piel de su personaje, Joel Miller, y ha asistido al evento con bata y pijama”.

“Cuando parecía que el actor iba a asentarse, fuera de la pantalla, en los outfits más country, el intérprete se ha desmarcado por completo con un conjunto que prueba lo cómodo que se siente con los éxitos que ha cosechado en lo profesional”, complementaron.