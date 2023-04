Elizabeth Olsen fue consultada esta semana sobre su momento con Pedro Pascal en los Premios Óscar, cuando presentaron un galardón juntos y la imagen se viralizó en redes, donde usuarios los catalogaron como “la mamá y el papá de internet”.

Fue en una entrevista por la previa del estreno de Love and Death (Amor y Muerte), la nueva entrega de HBO inspirada en hechos reales donde Elizabeth Olsen interpreta a la “asesina del hacha”, que se refirió al tema.

La entrevistadora interrogó a Olsen sobre qué opinaba del “título” que le dieron los internautas cuando apareció junto al actor chileno, que ahora figura como uno de los más cotizados de Hollywood. Además, apuntó a que el tercer momento de los Óscar más comentado en redes fue cuando Olsen y Pascal presentaron un premio juntos.

“Fue como el ‘daddy’ de internet y la madre de internet”, comentó la periodista, recibiendo risas por parte de Olsen. “Eso es muy raro”, admitió.

Elizabeth Olsen no se cierra a trabajar con Pedro Pascal

Asimismo, fue consultada sobre si le gustaría colaborar con Pascal en el futuro. “Amaría trabajar con Pedro, hemos sido amigos por un largo tiempo y sí, es muy extraño y divertido“, comentó refiriéndose a la reacción de internet tras su aparición en los premios.

Sobre el apodo de “madre del internet”, mencionó: “Pienso que es muy extraño, realmente no lo entiendo. Mis amigos tratan de explicarme que es como algo bueno, no lo sé. Las mamás son geniales, supongo. Pero no lo sé, me hace sentir vieja. No estoy segura de cómo sentirme al respecto”.

Si bien nunca han compartido pantalla en el cine o el streaming, Olsen no se cierra a la posibilidad. Además, ambos han estado trabajando con Disney y HBO en periodos similares.