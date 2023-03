Pedro Pascal subió al escenario de los Óscar junto a Elizabeth Olsen para presentar la categoría de ‘Mejor Documental Corto’, la cual fue ganada por el trabajo llamado “The Elephant Whisperers”.

Olsen inició la presentación diciendo: “En lugar de acobardarse, los cineastas en esta categoría han tomado este desafío de tratar historias en un tiempo limitado”.

Pascal complementó: “Estos limites no tuvieron efectos para las historias que exploran”.

Posteriormente se entregó el premio a la ganadores de la categoría en particular, que venció a trabajos como “Haulout” y “How Do You Measure a Year?”.

El premiado documental fue producido por Netflix y trata sobre Bomman y Bellie, una pareja del sur de la India, que dedican su vida a cuidar de un bebé elefante huérfano llamado Raghu, forjando una familia sin igual.

Hace algunos días se había adelantado que Pedro Pascal entregaría una categoría en la premiación actual. Sin embargo, no se conocía que su compañera sería Olsen.

Hay que señalar que, justo esta jornada, culminó la primera temporada de The Last of Us, serie que catapultó aún más su fama internacional.