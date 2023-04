Aunque se mantienen como la familia más famosa de Hollywood, para muchos, el imperio Kardashian está a punto de caer. Los escándalos y las críticas a su actuar podrían estar dando malos frutos. Por lo mismo, aún no se sabe si las hermanas más famosas del mundo estarán en la MET Gala de este año.

El primer episodio de “Keeping up with the Kardashians” se emitió hace más de 15 años, a partir de ese momento la familia más famosa de Hollywood solo comenzó a subir en popularidad y nadie habría pensado que sufriría una caída.

Porque es obvio, con Kim Kardashian y Kris Jenner a la cabeza, construyeron un sólido imperio con base en exponer su vida a través de las pantallas de E!.

Lo que vino después es historia. e incluso, caso de estudio. Kim se transformó en una de las celebridades más famosas del mundo y sus hermanas, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie no se quedaron atrás, construyendo una sólida carrera en el mundo del entretenimiento y los negocios.

Sin embargo, las hermanas dejaron la casa televisiva que las acogió durante 14 temporadas y pronto emigraron a Hulu, la plataforma donde ya llevan dos temporadas de “The Kardashian”, el nuevo reality que esta vez se divide en las casas de todos los miembros de la familia, quienes llevan vidas independientes.

Y aunque continúan en la senda de exponer su vida, la popularidad de las hermanas está bajando o al menos eso auguran varios portales y analistas de espectáculos en redes sociales, debido a los escándalos que protagonizaron durante los últimos años.

Pero, ¿cuáles son los últimos hechos que están haciendo peligrar a las Kardashian y empujándolas a una inminente caída?

Astroworld: cómo las Kardashian obviaron la tragedia de este evento en favor de su popularidad

En noviembre de 2021 una tragedia enlutó a Estados Unidos y un escándalo se generó en uno de los miembros de la familia Kardashian, aunque no lleva precisamente este apellido.

Se trata de Travis Scott, expareja de Kylie Jenner y el padre de sus dos hijos, quien dio un concierto en Houston, en el marco de su gira, Astroworld.

El evento terminó en una tragedia que dejó 10 muertos y cientos de heridos debido a una estampida en la primera noche de la gira de Scott.

En el lugar estaban las hermanas Jenner, Kylie y Kendall, sin embargo, cuando llegó el momento de lanzar “The Kardashians” en Hulu, se descubrió que en la narrativa del reality, las hermanas nunca estuvieron ahí.

Justo esa noche era el mismo día del cumpleaños de Kris Jenner, la famosa “mamá manager”, quien organizó una cena donde estaban todos sus otros hijos, incluido Rob Kardashian.

Sin embargo, en los episodios del reality solo se menciona que Kendall estaba en un viaje en Miami junto a su amiga Hailey Bieber, algo que los fans descubrieron que no era cierto, ya que estaba en Houston, participando de Astroworld. Kylie Jenner ni siquiera fue nombrada en esos capítulos.

¿Puede una transformación corporal afectar la popularidad de las Kardashian?

La Met Gala de 2022 fue muy importante para las hermanas Kardashian. Por primera vez, todas las integrantes mujeres de la familia subieron los escalones del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York.

Las Kardashian-Jenner lucieron espectaculares vestidos e incluso, Kim, llevó una de las piezas más icónicas de la historia de Estados Unidos: el vestido que Marilyn Monroe usó en el cumpleaños de John Kennedy.

Sin embargo, para que la influencer entrara en ese vestido, se tuvo que someter a una estricta dieta de varias semanas y básicamente, cambiar la anatomía de su cuerpo, aunque incluso así no logró entrar completamente en el vestido.

A ello se sumó su hermana Khloé, quien también cambió su figura, dejando atrás las grandes caderas y voluminoso trasero, para tener un cuerpo más reducido en esa área.

Pero, ¿por qué esto es tan importante? La razón es que las Kardashian con su popularidad dictan tendencia e influyen en los cánones de belleza y la estética de miles de mujeres en el mundo que siguieron tratamientos como el BBL (Brazilian Butt Lift o levantamiento de glúteos brasileño), para lograr tener un cuerpo como el de ellas.

Vogue reflexionó sobre las consecuencias del cambio físico de las hermanas. “La pérdida de peso en ambas es palpable, también la desaparición de sus otrora voluminosos traseros, y aunque esta es la parte más preocupante por la repercusión que puede tener entre el público más vulnerable, un canon de belleza de delgadez extrema, que todavía no habíamos terminado de vencer, no es el único síntoma de cambio”, consignó.

Ozempic: el medicamento que hicieron popular

Se presume que las hermanas pudieron pasar por el quirófano para cambiar sus cuerpos, sin embargo, ninguna reconoce esto y aluden sus cambios solo a estrictas dietas y ejercicio.

Aunque la polémica se levantó cuando se especuló que Kim se habría inyectado Ozempic, un medicamento prescito para diabéticos, con el objetivo de bajar de peso y lograr entrar en el vestido de Marilyn.

Si bien nunca llegó a reconocerlo, el medicamento inyectable -que han usado otras celebridades como Elon Musk- habría sido la razón de por qué bajó 7 kilos en las 3 semanas previas a la Met Gala 2022.

La popularidad del medicamento hizo que miles de personas lo fueran a buscar a las farmacias gracias a las Kardashian, quebrando el stock en muchos lugares y quitándole la posibilidad de acceso a personas que realmente lo necesitan, como los diabéticos.

El problema es que Ozempic no está recomendado para bajar de peso y el mal uso o abuso de este puede generar graves consecuencias: “Desde la retinopatía diabética, pasando por diferentes problemas renales, hasta llegar a incrementar las posibilidades de padecer cáncer de tiroides”, indicó Harpers Bazzar.

De ahí que muchos condenaran la acción de Kim, gracias a quien se hizo popular un medicamento que pocos conocían antes de que se supiera que ella lo utilizó.

Selena, Hailey Bieber y las Jenner

Hace unas semanas, Selena Gomez publicó un video en TikTok indicando su mala experiencia en un tratamiento de laminado de cejas, donde aplican un químico para levantar y alisarlas.

Unas horas después de esta publicación, Kylie Jenner publicó una imagen de sus cejas con el texto: “¿es esto un accidente?” y luego, una captura de una videollamada con Hailey Bieber, esposa de la ex pareja de Selena, Justin Bieber, donde se apreciaban las cejas de ambas, consignó Vanity Fair.

Varias personas pensaron de inmediato que la menor del clan Kardashian se estaba burlando de Selena, sobre todo considerando que había dejado de ser la persona más seguida en Instagram, siendo superada precisamente por la también actriz.

La polémica comenzó de inmediato y Jenner se pronunció indicando: “Esto es descabellado. ¡Nunca tuve mala sangre con Selena y no vi su post con las cejas! ¡Están inventando algo de la nada!”, a lo que Selena contestó “Todo esto es innecesario. Soy fan de Kylie!”.

Sin embargo, eso no bastó y los fans de igual forma se fueron contra Hailey Bieber, quien recibió tantos comentarios negativos en redes sociales que la misma Selena Gómez salió a defenderla y pidió que dejaran de amenazarla de muerte y enviar negatividad, destacó Glamour.

Todo el escándalo revivió un antiguo rumor, que dice que las Jenner idearon un plan para alejar a Selena de Justin Bieber, para que este pudiera entablar una relación con Hailey.

También se especuló que Hailey se alejó de las hermanas, debido a que no comenzó ella con el escándalo, sin embargo, fue la más afectada.

Todas estas situaciones protagonizadas por el clan Kardashian hicieron que muchos duden de su participación en la próxima Met Gala, algo que definitivamente podría ser signo de una caída en su popularidad.