La tarde de este miércoles, la comediante Jani Dueñas recordó su momento en el Festival de Viña 2019, cuando fue abucheada por “el monstruo” de la Quinta Vergara. A casi 4 años de estos eventos, aseguró que todavía está lidiando con secuelas.

Fue en conversación con 13c Radio, que tocó el tema. “Para mí este año fue súper heavy, porque acuérdate que estuvimos dos años sin festival. Yo me di cuenta, en mi viaje personal con este tema, que para mí había pasado muy como ‘ya lo superé’“, explicó según recoge Página 7.

Asimismo, relató que habría adoptado una actitud de supervivencia, sumada a los eventos de contingencia que ocurrieron después.

“Bueno, después vino el estallido, la pandemia. O sea, a mí me atacó un oso en Viña, pero después nos atacó un oso a todos(…). Era como sobrevivir, sobrevivir y sobrevivir”, contó.

Sin embargo, aseguró que a pesar del desliz, no dejó de hacer comedia. “Yo me puse a hacer otras cosas. Nunca dejé de trabajar en lo que hago. En rigor, mi vida no cambió tanto, pero sí emocional y psicológicamente”.

Además, contó que este año no fue capaz de ver el Festival. “Cuando ahora llegó el festival, yo traté de ver la primera noche, y fue como: ‘No puedo’. Ahí fue como la bomba y los helicópteros del trauma”.

Aquel momento incluso le ayudó a reconocer que todavía no terminaba de superar su paso por Viña. “El estrés postraumático que me había generado ese episodio en mi vida, es súper fuerte. Yo jamás pensé que iba a durar tanto, y todos los efectos que ha tenido”, concluyó.