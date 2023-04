Gerard Piqué se vio envuelto en una polémica el pasado fin de semana, al expresar un comentario respecto a las reacciones que generó en su contra el tema que Shakira le dedicó en enero de este año. Una frase en particular detonó la ira de los simpatizantes de la colombiana.

Aquello se dio en una entrevista en línea que el exfutbolista dio al periodista Gerard Romero, quien generalmente participa de los streamings con Ibai Llanos.

“Yo te puedo poner el ejemplo con el tema que ocurrió el año pasado. Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades ¡miles! No me importa nada.. porque no los conozco de nada, porque son gente que están ahí, no tienen vida, qué importancia les tienes que dar, es que cero”, indicó.

“No los vas a conocer nunca en la vida, son como robots y, mentalmente, esto es muy sano porque si le das importancia a cada comentario o que si pasa un roce con alguien y de repente te empiezan a criticar, si das importancia a esto, estás muerto”, agregó.

Como era de esperarse la situación trajo reacciones desde esta parte del mundo. En redes muchos tacharon la frase como “discriminatoria” o “xenófoba” por parte del español.

Piqué es persona no grata en Latinoamérica. Quédate en Barcelona con tu xenofobia. pic.twitter.com/WdGuPZwAYH — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) April 3, 2023

Respuesta de Shakira a Piqué

Sin ir más lejos la propia Shakira realizó un tuit en alusión al comentarios, indicando que estaba: “Orgullosa de ser Latinoamericana”. A eso añadió banderas de los países del continente.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

En la entrevista Gerard Piqué entregó otras declaraciones en relación a su exnovia, madre de sus dos hijos, mostrándose en contra de la canción #Session 53.

“Al inicio la pasé un poco mal, pero si me hubiese afectado algo era para tirarme a un barranco. No necesité ayuda porque hay que relativizar mucho las cosas”, expuso.

“Generalmente nos preocupamos por situaciones que no tienen importancia o porque pensamos que va a pasar algo que no pasa. Si das importancia a cada roce, estás muerto. ¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide?”, concluyó.