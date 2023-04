El pasado domingo se confirmó que Shakira dejó definitivamente la ciudad de Barcelona, donde vivió por más de 10 años con su expareja, Gerard Piqué, y tuvo a sus dos hijos: Sasha y Milán.

La cantante colombiana dejó un mensaje dirigido hacia la ciudad condal, donde hizo gran cantidad de amistades en el último tiempo.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, indicó.

“Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”, agregó.

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer.

Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!”, concluyó.

Hay que señalar que Shakira ha enfrentado difíciles últimos meses. Sin ir más lejos tiempo atrás fue captada llorando en una tienda en Nueva York.

A eso se suma que sus dos padres, William Mebarak y Nidia Ripoll, han enfrentado compliaciones de salud. Ambos incluso han estado hospitalizados.

Desde los inicios se había especulado con que la colombiana se radicaría en Miami tras su separación con Pique. En aquella ciudad viven sus mejores amigos.