El actor estadounidense Cole Sprouse comentó en un podcast cómo él y su gemelo Dylan comenzaron en la actuación a los ocho meses “para traer el pan a la mesa”, apuntando que su madre acabó gastando todo el dinero que obtuvieron hasta los 10 años producto de sus adicciones.

La estrella de Riverdale participó en el podcast Call Her Daddy, donde comentó, por ejemplo, cómo se vive el ser una estrella infantil en el cine y televisión.

“Creo que hay dos tipos de niños dentro de esta industria infantil: Están los ‘niños actores’ que eligieron serlo, y también están los niños de la clase trabajadora, ese fue nuestro caso”, dijo, según confirmó Daily Mail.

En esa rama, aseveró que “en realidad todo esto empezó para traer el pan a la mesa”. Así, a los ocho meses, los gemelos comenzaron a aparecer en el cine y la televisión.

Entre sus papeles más conocidos se encuentra Ben Geller, hijo de Ross en la serie Friends, así como también Julian McGrath, el niño que Adam Sandler adopta en Un Papá Genial.

Sin embargo, todo lo ganado acabó siendo gastado por su madre. “Mi madre era una mujer increíblemente maravillosa y artística, pero financieramente era la mujer más irresponsable de la historia”, admitió el actor.

Los motivos de aquellos problemas financieros, explicó, era debido a los problemas mentales y de adicción de su progenitora. A los 10 años, los gemelos estuvieron al centro de una batalla legal entre sus padres, por lo que su madre perdió su custodia.

“Mi papá quería desesperadamente que fuéramos niños normales, y mi mamá quería que fuéramos… algo así como una caricatura de dos niños normales”, reflexionó.

“No creo que haya hablado de esto antes, pero cuando mi padre tuvo la custodia (a los 10 años), nosotros habíamos perdido todo lo de nuestra carrera infantil. Eso sería Friends o Un papá genial”, contó.

De todas formas, Sprouse dijo que no culpaba a su madre, “creo que fue la consecuencia de una alquimia entre la adicción e inestabilidad mental, y es probablemente la herida más grande de mi vida”, dijo.

Pese a que su padre quiso alejar a los gemelos de las cámaras, dos años después cedió a que ambos se convirtieran en chicos Disney en la popular serie Zack y Cody: Gemelos en Acción, con el trato de que no descuidaran su vida normal.

Aquel contrato, Cole Sprouse lo llamó un “salvavidas”. “Estábamos bien (con Disney). Nos dio estabilidad, consistencia y una rutina, algo que mi hermano y yo realmente necesitábamos en ese momento”.

“Mis padres no tenían demasiado, y ahora yo tengo una vida financiera estable. Es el resultado de trabajar 30 años e intercambiarlo por mi infancia, pero no me arrepiento. Si me dieran a elegir, probablemente lo haría de nuevo”, añadió.