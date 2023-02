“Nací en Chile y nueve meses después mi familia tuvo que escapar de Pinochet”, fue una de las frases con las que el protagonista de The Last of Us dio inicio a su rol como conductor del show televisivo.

Los encargados de poner la cuota de música fue Coldplay, quienes mientras interpretaban la canción Fix You el vocalista de la banda, Chris Martin, hizo una especial dedicatoria.

“Esto es para Pedro, para Verónica“, lanzó el músico inglés, refiriéndose a Verónica Pascal, madre del actor que se suicidó en 2000. El tema habla de consuelo y esperanza para quienes han pasado por situaciones tristes.

Historia de Verónica

Tal como consigna The Clinic, su madre, Verónica, es sobrina de Andrés Pascal Allende, miembro de la Comisión Política del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR).

Es así como tras la llegada al poder del general Augusto Pinochet en 1973, la familia de Pedro debió salir al exilio, específicamente hacia Aarhus, Dinamarca, al menos en una primera instancia, para luego llegar a Estados Unidos.

La vida Pedro sufrió un duro golpe en el verano del 2000, cuando Verónica decidió suicidarse. Por aquel entonces, el actor chileno tenía 24 años.

En una entrevista con Revista Paula de 2017, Pedro recordó aquellos momentos. “No he podido, y no sé si algún día podré, conciliar completamente cómo mis padres se separaron y la tragedia que vino después de esa separación”, mencionó.

“Las circunstancias de la muerte de mi madre hicieron muy duro para nosotros mantener su recuerdo como la persona que era. Es que duele tanto… A veces me siento angustiado y trato de enfrentarlo de la mejor manera posible, porque sé que a mi madre no le gustaría que yo lo hiciera de otra manera”, agregó.

“Pienso en ella todos los días. Como no rezo, no puedo decir que tengo una práctica para sentirla cerca, pero vivo para ella aunque se haya ido, y eso me hace sentido”, sostuvo.

Tras la partida de su madre, Pedro decidió invertir sus apellidos. Hasta ese momento, su nombre era Pedro Balmaceda.

A través de sus redes sociales, Pascal ha dedicado algunas publicaciones a su madre, especialmente para su cumpleaños.

“Creo que todos hacemos esto, mamá. Feliz cumpleaños”, escribió el 15 de febrero de 2018, mientras que exactamente tres años después señaló: “Mamá, aquí estás en Dinamarca a los 22. Casada, refugiada y madre de dos. Años después te viene dos más, otro hijo y otra hija. Estamos muy bien, nos estamos cuidando. No pasa un día que no estás con nosotros y te lo agradecemos. Happy birthday, mom”.