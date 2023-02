Anoche, durante su debut en “Saturday Night Live”, Pedro Pascal hizo recordar en más de alguno de los televientes chilenos del capítulo uno de los sketchs más característicos de otro programa emblemático de comedia: “Jappening Con Ja”.

Ocurrió cuando el protagonista de “The Last of Us” participaba en uno de los gags del show de NBC, interpretando a un hombre que despertaba en un hospital después de un largo coma.

Vestido de bata, recostado en una camilla y rodeado del personal médico de rigor, la escena hizo rememorar al sketch del “enfermo”, encarnado por Jorge Pedreros, cuyo remate consistía en una secuencia del comediante cayendo desde la camilla a manos de sus propios visitantes.

Aquella fue sólo una de las varias intervenciones del actor nacional en “Saturday Night Live”, donde también protagonizó un emotivo y cómico monólogo de bienvenida.

“Todavía me estoy acostumbrando a que la gente me reconozca. El otro día un hombre me paró en la calle y me dijo que su hijo ‘ama The Mandalorian’, y lo siguiente que recuerdo es estar en una videollamada con un niño de seis años que no tiene idea quién soy porque mi personaje utiliza un casco en todo el show”, bromeó Pascal.

“Los amo, los extraño (a su familia), pero dejen de dar mi información persona”, dijo en español. “Sé que (ellos) están orgullosos, porque le han dado mi número de teléfono a cada persona que se les cruza. Lo que significa que todos los días alguien en Santiago me manda un mensaje ofreciéndome ir a su matrimonio, o si les puedo cantar cumpleaños feliz, o preguntándome si Baby Yoda es desagradable en la vida real?. Y yo: ‘No, no, y su nombre es Grogu”, agregó.

