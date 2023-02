I wanna dance with somebody, la cinta biográfica de Whitney Houston, aborda la relación de la cantante y Robyn.

La mayoría conoce la complicada historia de la relación entre Whitney Houston y Bobby Brown, pero antes del rapero, la mítica cantante tuvo otro gran amor: Robyn Crawford.

Houston y Crawford se conocieron en la adolescencia y se convirtieron en grandes amigas. El paso del tiempo las convirtió en almas gemelas, que siempre estuvieron apoyándose.

Pese a que durante mucho tiempo la prensa especuló que había algo más que amistad entre ellas, representantes de la intérprete se encargaron de negarlo en reiteradas ocasiones.

“Queríamos estar juntas”

No obstante, tras su muerte, dos documentales se adentraron en el tipo de relación que mantuvieron e incluso la misma Robyn Crawford lo confirmó en su libro A Song for You: My Life with Whitney Houston.

“Queríamos estar juntas”, reconoció Robyn, quien además ejerció como su asistente personal y posteriormente como su directora creativa. “(Pero) Ella dijo que ya no debería ser físico, porque haría que nuestro camino fuera aún más difícil”, añadió en el texto lanzado en 2019.

Más tarde, e n una entrevista con The Guardian, reconoció que “la amaba, y no había nada malo en amarla”. “Ella me amaba por mí. Yo no tuve que hacer nada. Ahí es donde se supone que debe estar la amistad”. Estábamos conectadas”.

Un amor de película

El lazo entre ambas fue parte importante de la trama de I Wanna Dance With Somebody, la película biográfica de Whitney Houston, que debutó este jueves 2 en Chile.

En el filme se puede ver cómo una joven Houston (Naomi Ackie) se enamora de Crawford (Nafessa Williams) e incluso se van a vivir juntas, pese a la desaprobación de su madre, una cantante profundamente religiosa.

Cuando la carrera de la intérprete comienza a despegar, el padre de Whitney, quien también se transformó en su manager, les recomienda ser vistas con hombres, para acallar especulaciones y no empañar el camino al estrellato de su hija.

Y aunque ella acepta salir con Jermaine Jackson, Robyn se niega.

Los rumores y las presiones heteronormativas, hacen que el romance se termine, aunque Robyn Crawford nunca salió de la vida de Houston, al contrario.

Se quedó cerca como una de sus personas de mayor confianza, quien además se enfrentó en varias oportunidades a Bobby Brown (Ashton Sanders), esposo de la artista, responsabilizado por el consumo de drogas de Whitney.

El de Whitney Houson y Robyn Crawford

La película es dirigida por Kasi Lemmons (“Harriet”) quien peleó por mostrar la relación de las mujeres y la aparición de un beso entre ellas.

Y es que, según Lemmons, hubo debates sobre cómo abordar el tema, con los herederos del cantante, representados por Pat Houston, cuñada de Whitney y productora de la película.

“Dije: ‘Bueno, presumiblemente se besaron. Realmente podemos suponer que hubo un romance allí’. Creo que todos sabemos que en un momento fue más allá de la simple amistad”, explicó Kasi a The Times.

La directora consiguió lo que quería y logró incluir un beso entre ambas, el cual calificó como el “más dulce”. “Es como un primer beso, muy romántico”.

Houston murió a la edad de 48 años, el 11 de febrero de 2012, en un ahogamiento accidental sin reconocer públicamente los rumores de romance con Crawford.