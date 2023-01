El actor de Marvel Jeremy Renner, conocido por interpretar a Hawkeye en la franquicia de superhéroes, reveló fue dado de alta tras haber sido arrollado por su propia barredora de nieve, encontrándose en su casa, junto a su familia.

Originalmente, durante la noche del lunes, el actor compartió una serie de imágenes en sus historias de Instagram, donde retrataba un paisaje nevado.

“Extrañando mi lugar feliz”, decía la primera imagen, para después poner una similar, en donde comentó que “es un camino difícil por este camino, cuédense por Reno/Tahoe”, indicando la ubicación entre ambos lagos, donde reside el actor.

Sin embargo, todo se confirmó horas después, cuando respondió a una publicación de la cuenta oficial de su nueva serie, Mayor of Kingstown, donde anunciaban que se había lanzado la nueva temporada.

“Más allá de la neblina mental en mi recuperación, estaba muy emocionado de ver el nuevo episodio con mi familia en mi hogar”, escribió en Twitter.

Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home 🙏❤️🙏

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 17, 2023