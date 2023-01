Este viernes, otro fragmento del libro del príncipe Harry “En la sombra” causó noticia por sus polémicas declaraciones. Ahora, la molesta reacción de un líder talibán se viralizó en redes luego de que el príncipe Harry confesara en su libro haber matado a 25 soldados talibanes mientras prestaba servicio en Afganistán.

Y es que su autobiografía ha estado en boca de los medios y la opinión pública desde que comenzaron a revelarse algunos fragmentos días previos a su lanzamiento, que tiene fecha para el 10 de enero.

Según detalla la prensa inglesa, el príncipe afirma en su libro que participó en seis misiones, todas las cuales involucraron muertes. Allí reveló que terminó con la vida de 25 personas, declaración que no pasó desapercibida.

Sin embargo, lo más impactante fueron sus palabras: “Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas”, escribió.

Y es que ante estos dichos, Anas Haqqani, líder talibán y asesor principal del ministro del Interior cuestionó la actitud del príncipe para hablar sobre las muertes, las cuales incluso tildó como “crímenes de guerra”.

“¡Señor Harry! Los que mataste no eran piezas de ajedrez, eran humanos; tenían familias que esperaban su regreso“, escribió en Twitter. “Entre los asesinos de afganos, no muchos tienen la decencia de revelar su conciencia y confesar sus crímenes de guerra”, aseguró.

“La verdad es lo que has dicho; nuestras personas inocentes fueron piezas de ajedrez para sus soldados, líderes militares y políticos”, escribió después.

Asimismo, criticó la impunidad del príncipe. “No espero que la CPI te convoque o que los activistas de derechos humanos te condenen, porque están sordos y ciegos para ti. Pero ojalá estas atrocidades sean recordadas en la historia de la humanidad”, concluyó.

Esta confesión además fue cuestionada por los medios, que sugieren que haber dicho aquello podría ser peligroso para la seguridad del príncipe Harry y para soldados del frente británico que sirvieron junto a él en esas misiones.

“No fue una estadística que me llenase de orgullo, pero tampoco me avergüenza”, agregó el hijo menor de Carlos III.

1/3- Mr. Harry! The ones you killed were not chess pieces, they were humans; they had families who were waiting for their return. Among the killers of Afghans, not many have your decency to reveal their conscience and confess to their war crimes. pic.twitter.com/zjDwoDmCN1

— Anas Haqqani(انس حقاني) (@AnasHaqqani313) January 6, 2023