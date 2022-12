En una entrevista reciente, la actriz Millie Bobby Brown contó algunas anécdotas del set mientras grababa la segunda parte de Enola Holmes, donde interpreta a la hermana menor de Sherlock Holmes (Henry Cavill).

Allí, una particular historia llamó la atención y es que la actriz confesó haber besado a su compañero de reparto, Louis Partridge (Tewkesbury) sin su consentimiento. Tanto así que incluso personas que trabajan en sets de rodaje salieron a comentar su actitud.

“Justo en el ensayo le agarré la cara y le besé y él estaba como…”, contó la actriz haciendo una mueca de sorpresa. “Fue tan bonito verla (a Enola) realmente tomar la iniciativa y también ver a una chica dar el primer paso es realmente emocionante”, agregó sobre el personaje.

Además, también relató actitudes que sonaron agresivas para algunos. “Como Louis es un buen amigo, no dejé de darle puñetazos, no estaba haciéndolo falsamente, realmente le estaba haciendo daño. Al final, me dijo: ‘Millie, ¿puedes mejor fingir que me das un puñetazo?’, y yo le di de lleno en el estómago”, dijo.

Millie Bobby Brown y su actitud en el set de “Enola Holmes”

Ante estos comentarios, se viralizó una reflexión en TikTok que hizo Jessica Steinrock, “coordinadora de intimidad”, que se desempeña orientando a los actores en escenas románticas, violentas o subidas de tono.

“Me encanta Millie Bobby Brown, pero esta no es la bonita historia que cree que es. Estoy segura de que ella y su compañero de escena tienen mucha compenetración construida y una gran cantidad de confianza, pero nunca deberíamos estar sorprendiendo a nadie durante una pelea o escena íntima jamás”, aseguró.

“A fin de cuentas, esto significa básicamente que ella no pidió consentimiento para besarle. Y cuando tu compañero de escena reacciona sorprendido después de que le hayas besado, eso significa que la comunicación no se produjo de la forma que realmente debía“, agregó sobre el beso.

Asimismo señaló que estas conductas podrían incluso empeorar.”Pequeñas cosas como esta pueden ir a más con el tiempo y, francamente, ella tiene más poder en esa situación que él porque es una estrella muy conocida. Cuando hacemos escenas subidas de tono, nos encanta mantener la energía y divertirnos, pero el consentimiento es obligatorio”, concluyó.