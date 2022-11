Tras el éxito de la última temporada de Stranger Things, Millie Bobbie Brown regresó la pantalla de Netflix, esta vez con la secuela de Enola Holmes.

En la nueva cinta, la hermana de Sherlock Holmes (Henry Cavill), sigue sus pasos y abre su propia agencia, solo para darse cuenta de que esa vida de detective a sueldo no es tan fácil como parece.

Resignada a aceptar la cruda realidad de la adultez, Enola está a punto de cerrar el negocio cuando una pobre vendedora le ofrece su primer trabajo oficial. ¿El objetivo? Encontrar a una niña perdida, mientras los destellos de una conspiración conducen a un peligroso misterio.

El caso resulta ser mucho más desconcertante de lo esperado, y lleva a Enola a involucrarse en las fábricas de Londres y los coloridos teatros de música, hasta los peldaños más altos de la sociedad y el mismo 221B Baker Street.

Millie Bobbie Brown, la Huelga de las cerilleras y Enola Holmes

De hecho, el filme también toca la famosa huelga de las cerilleras de 1888, en Londres, donde niñas, adolescentes y mujeres trabajadoras de la fábrica de fósforos Bryant & May en Bow, se movilizan contra las malas condiciones laborales, que incluían 14 horas de trabajo, bajos salarios, multas y graves enfermedades por el uso de no metal blanco.

La protesta terminó con decenas de trabajadoras despedidas y con un cambio en el mundo de las cerrillas, donde se prohibió el uso del tóxico fósforo blanco que tanto daño hacía a la salud.

Aunque Millie Bobby Brown no conocía el detalle de la huelga, no tuvo dudas en involucrarse en el proyecto. “Supe de ella con Harry Bradbeer (director) y Jack Thorne, nuestro guionista. Él se acercó a nosotros, me propuso la idea (Millie es una de las productoras) y me emocionó porque va con nuestro tema del feminismo”, explicó la actriz en conversación con BioBioChile.

Para la actriz, lo que más rescata de este evento histórico fue “Que funcionó. Que de verdad funcionó”. “Estas mujeres se fueron a huelga, sacrificaron mucho y resultó. Salvaron a mucha gente y se alzaron, que es de lo que se trata esta película”, explicó la intérprete de 18 años.

A través de Enola, la película retrata el potencial de las mujeres jóvenes y cómo siempre han luchan luchado por lo que desean. Este es uno de los puntos favoritos de Millie sobre su persona.

“Es divertida, muy ingeniosa e inteligente. Y amo que no solo quiere ser detective, sino que dedicarse a encontrar almas perdidas, que creo que es amable y dulce”, reconoció.

“Me tiene furiosa”

La cinta trae de regreso a Henry Cavill, Helena Boham Carter y Louis Partridge, de quien la actriz sólo tiene buenas palabras. “Lo hizo increíble y que Enola y Lord Tewkesbury se juntaran fue muy dulce y muy necesario”.

También tuvo una muy buena experiencia con su hermano en la ficción, eso sí, Cavill no le contó nada sobre su regreso como Superman.

“No, no me dijo. No estoy copiada en los mails, lo que me tiene furiosa”, bromeó, pero aseguró que Henry es un “actor increíblemente talentoso, no es extraño que lo hayan querido de regreso”.