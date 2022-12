Durante los últimos días una pelea mediática se tomó la farándula chilena, cuando Daniela Aránguiz y Anita Alvarado revivieron antiguas polémicas sobre la relación entre Aránguiz y Jorge Valdivia, quienes finalmente confirmaron en octubre de este año su separación.

Luego de esta revelación, fue Alvarado quien sacó primero el tema a colación, cuando en el programa Podemos Hablar, emitió algunos dichos sobre infidelidades que ofuscaron a la ex pareja. Esto desató en una serie de acusaciones e incluso amenazas, que terminaron por colmar la paciencia de la recién divorciada.

Así lo explicó Aránguiz durante su paso por Buenas Noches a Todos, donde comentó la discusión en profundidad. Allí aseguró que la polémica -de hace 11 años- para ella estaba zanjada hasta ahora.

“Ya pasaron más de 11 años de este capítulo que se volvió a abrir. Como mujer no tienes la misma cabeza a los 20 que a los 30, a esta edad no quieres callar, nadie te puede hacer callar”, expresó.

Además, enfatizó en que no es la misma persona que fue hace una década y ahora no tiene miedo a responder. “La tolerancia cambia y no aceptas que alguien pueda hablar cosas de ti sin tener el derecho”, argumentó.

Daniela Aránguiz y Anita Alvarado a tribunales

Fue entonces cuando confesó que esta polémica iba a pasar a manos de la justicia. “¿Por qué yo tengo que callar? Me aburrí. No significa que voy a volver a hablar de este tema cada cierto tiempo o que le responderé las falsedades que diga. Se dijeron cosas denigrantes. Cuando se trata de amenazas o agresión es un tema grave, eso tiene que ir a otras manos”, aseveró.

Ante ello, Eduardo Fuentes le preguntó si es que la discusión pasaría a tribunales y si estaba en manos de abogados.

“Sí, será en tribunales, este tema, para mí, estaba cerradísimo. Se abren muchas heridas, no solamente mías, hay una familia atrás”, planteó.

Si bien la bailarina confirmó el comienzo de un proceso legal, también contó que por el momento estará fuera de Chile. “Menos mal que en un ratito más me voy afuera de Chile, voy a estar un largo tiempo de vacaciones con mis niños. Entonces como que ya se olvida un poco”.