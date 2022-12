La cantante española Amaia Montero, ex vocalista de La Oreja de Vangogh, emitió algunas palabras para los medios a pocos días de salir de la clínica psiquiátrica en la que fue internada hace algunas semanas por problemas de salud mental.

La artista en cuestión preocupó a sus seguidores y llamó la atención en el mundo del espectáculo a inicios de octubre, cuando posteó en sus redes una imagen en la que lucía irreconocible, y que eliminó momentos después.

Allí escribió: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”. Así mismo comentó estar “destruida”.

Días después, la revista Hola!, reveló que la intérprete de Rosas, había sido internada en la Clínica Universitaria de Navarra (España), donde permaneció por un mes.

Fue a fines de noviembre cuando fue captada saliendo de la clínica, una imagen que difundió la prensa local. Allí se veía dirigiéndose a un vehículo luego de que su hermana la retirara del lugar.

Ahora, el programa español Socialité logró hablar unos instantes con Montero. La cantante aseguró aún sentirse con pocos ánimos y así mismo reprochó a la prensa por la cobertura que se le dio a su estado de salud.

“Sabéis como soy de reservada en mi ámbito personal, y mucho más en algo así (…) Bastante heavys han sido los medios con mi familia”, expresó.

Además, confesó que pese a las fiestas de fin de año que se avecinan, “no son momentos de celebración”, para ella. Pese a ello, fuentes cercanas a Amaia Montero aseguraron a los medios que la artista se siente mejor y retomará su camino musical.