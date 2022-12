El actor Brad William Henke, conocido por interpretar al guardia Desi Piscatella en la serie de Netflix Orange Is The New Black, falleció la semana pasada a los 56 años de edad.

La noticia, que fue confirmada por TMZ, apuntó a que el intérprete murió el 29 de noviembre mientras dormía y, hasta la fecha, se desconoce su causa de muerte.

El hecho acabó sorprendiendo a sus fanáticos debido a que Henke no presentó, al menos públicamente, problemas de salud. Matt DelPiano, manager del intérprete, se refirió a su partida a través de un comunicado.

“Brad era un hombre increíblemente amable, con una energía alegre. Un actor muy talentoso, le encantaba ser parte de esta comunidad y nosotros también lo amábamos. Nuestros pensamientos están con su esposa y su familia”, aseguró, de acuerdo al medio.

El actor acabó siendo conocido alrededor del mundo al ser el jefe de guardias Piscatella en la Penitenciaría Federal de Litchfield. El actor llegó como uno de los nuevos guardias para dar mayor seguridad al recinto.

Sin embargo, su llegada acabó marcando una de las escenas más importantes de toda la serie: el asesinato de la reclusa Poussey, quien muere asfixiada por un guardia que quiso retenerla en el piso.

Así, su personaje va tomando cada vez tonos más oscuros debido a su propia técnica para poder mantener a raya a las reclusas, incluyendo maltratos físicos y psicológicos.

Finalmente, y tras ser uno de los grandes antagonistas, el personaje se despidió de la serie cuando las reclusas acabaron siendo transportadas a otra cárcel producto del motín que hubo tras la muerte de Poussey.

Henke también tuvo papeles en series televisivas como Lost, Justified y tuvo apariciones espaciales en ER, Nash Bridges, Chicago Hope, Dexter, CSI y más.

Inicialmente, Henke fue una estrella de la NFL hasta 1994, cuando se retiró debido a lesiones en el tobillo, entonces, comenzó a dedicarse a la actuación, donde partió realizando comerciales.