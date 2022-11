Durante este domingo 13 de noviembre, María Zardoya, vocalista de la banda de The Marías, acusó al baterista de The Neighbourhood, Brandon Fried, de haberla acosado sexualmente en un bar. Tras la denuncia, la banda anunció la salida del acusado, diciendo que no pueden tolerar ese tipo de comportamientos. El involucrado pidió perdón por redes sociales, no negó el hecho y dijo tener problemas con el consumo de sustancias y alcohol.