Según reportan medios internacionales como The Guardian, el músico falleció en su casa en Norfolk, Inglaterra, producto de un cáncer de hígado.

Levene fue uno de los fundadores de la mítica agrupación londinense junto al guitarrista Mick Jones y el bajista Paul Simonon cuando sólo tenía 18 años.

Pese a que no alcanzó a grabar ningún material oficial junto a The Clash, se le atribuye la composición de What’s My Name del primer disco de la agrupación.

A su vez, tal como consigna el citado medio, fue él -junto al manager Bernard Rhodes- quien le pidió a Joe Strummer que se uniera a ellos.

Tras participar en los orígenes de The Clash, en 1977 Levene decidió dejar la banda para fundar Public Image Ltd. junto a John Lydon, exvocalista de Sex Pistols y quien hasta ese entonces se hacía llamar Johnny Rotten.

El primer álbum de Public Image Ltd., First Issue, alcanzó el puesto 22 en 1978 y fue precedido por el sencillo Public Image, el cual alcanzó el Top 10. Su segundo álbum, Metal Box de 1979, es considerado un clásico post-punk.

Cabe señalar que por el momento The Clash no se ha pronunciado sobre la muerte de Levene.