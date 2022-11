La carrera de Aaron Carter comenzó cuando tenía 7 años como vocalista de una pequeña banda llamada “Dead End”, sin embargo, su explosión a la fama la vivió a los 9 y no fue en su país natal.

Berlín fue el lugar que vio brillar por primera vez en un gran escenario a Aaron Carter cuando se estrenó como telonero de los Backstreet Boys, la banda más popular de la época y de la que forma parte su hermano, Nick Carter.

A los 10 años comenzó a consolidar su carrera y el éxito de su primer sencillo, Crush on you, la canción cuyo video protagonizó junto a su hermano mayor, dio pie a un álbum que lo haría brillar.

Y así fue, hasta que comenzaron los problemas y prácticamente continuó la regla de toda estrella infantil norteamericana, cuando su vida comenzó a tener más sombras que luces hasta que finalizó el pasado 5 de noviembre cuando fue encontrado muerto en su casa.

Nick le abrió el camino al estrellato a su hermano Aaron Carter. El miembro de una de las boybands más exitosas del mundo, Backstreet Boys, aseguró la carrera del pequeño apalancandolo en la fama gracias a su trabajo.

Tenía solo 10 años cuando Aaron logró un contrato para grabar un disco, un sueño que hasta para el chico más talentoso del mundo es casi imposible conseguir.

Una estrella infantil en formación con millones de copias vendidas, Aaron’s Party, Oh, Aaron o Another Earthquake fueron los álbumes que lo llevaron al éxito mientras todos veían cómo iba creciendo frente a las cámaras.

Aunque comenzó su carrera en el pop, tal como su hermano, con los años terminó en el hip-hop, un género que lo acompañó durante muchos años.

Realizó giras mundiales, teloneó a la princesa del pop, Britney Spears, e incluso estuvo en los conciertos que homenajearon los 30 años de carrera de Michael Jackson, recogió El País.

Su vida personal también era noticia. Participó en la serie Lizzie McGuire donde conoció a Hillary Duff, con quien comenzó un romance que duraría casi un año hasta que otra estrella entró en acción, Lindsay Lohan.

Con la actriz de Mean Girls estuvo solo algunas semanas hasta que decidió volver con Duff. Así nació uno de los grandes escándalos de las estrellas adolescentes de la época.

Sin embargo, con el paso de los años la fama sería esquiva para el joven, que aunque no quedó en el olvidó, si disminuyó considerablemente su popularidad.

Para 2006 la carrera de Aaron y su hermano no pasaba por su mejor momento, pero optaron por el camino fácil, ese que sigue toda estrella en decadencia en Estados Unidos, consignó Billboard.

Junto a sus tres hermanos, BJ, Leslie y Angel comenzaron a filmar el reality show “House of Carters”, que mostraba a la familia en su diario vivir. Ocho episodios que emitió E! a través de su señal, cuya popularidad incluso llegó a Saturday Nigh Live, donde Jason Sudeikis y Andy Samberg parodiaron a los hermanos.

Luego, vino su participación en otra modalidad de telerealidad, bailando en “Dancing with the star”, el exitoso programa de la televisión norteamericana. Quedó en quinto lugar junto a su pareja Karina Smirnoff, con quien tuvo altas calificaciones.

En 2013 las cosas no estaban tan bien para el cantante, quien tuvo que recurrir a declararse en banca rota ante el fisco de Estados Unidos, quien estaba cobrando más de 2 millones de dólares en impuestos no pagados.

Eso se suma a que con el paso de los años su relación con sus hermanos comenzó a distanciarse y de un momento a otro iniciaron las polémicas, por las que el mundo volvía, cada cierto tiempo, a recordar a los Carter.

En 2017, Aaron Carter fue detenido junto a su novia por posesión de drogas. En ese momento, indicó que sólo tenía marihuana, la que era recetada y utilizaba para sus problemas de ansiedad.

Su hermano, Nick, le envió un mensaje a través de Twitter, donde dijo que lo amaba sin importar nada y que estaba para cuando él necesitara ayuda.

To my brother: I love u no matter what & if u feel the need to reach for help, I am here and willing to help you get better.

— Nick Carter (@nickcarter) July 16, 2017