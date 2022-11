En una entrevista que dio a Rolling Stone para promocionar su nuevo documental My Mind & Me, la cantante se confesó sobre su vida personal, indicando: “Nunca he encajado en ningún grupo de chicas que fuesen famosas”.

“Mi única y verdadera amiga en la industria es Taylor Swift”, agregó la intérprete, dichos que sacaron ronchas en Raisa.

Y es que la actriz de producciones como Bring It On: All or Nothing y The Secret Life of the American Teenager decidió escribir de manera irónica “Interesante” junto a una publicación de E-News!. Otro detalle que ha llamado la atención es que dejó de seguir a Gomez en redes sociales.

Poco después, Selena trató de dar por terminada la polémica compartiendo un escueto mensaje en el que ofreció disculpas aunque sin nombrarla directamente.

“Siento mucho no haber mencionado a cada persona que conozco”, mencionó.

Recordemos que en 2017 Gomez reveló que se había sometido a un trasplante de riñón debido al Lupus que padece desde hace años.

“Hasta que pueda hacerlo, quiero agradecer públicamente a mi familia y al increíble equipo médico por todo lo que han hecho por mí antes y después de la cirugía”, indicó en aquella oportunidad.

“Finalmente, no hay palabras para agradecer a mi amiga Francia Raísa lo que ha hecho por mí. Me ha dado el regalo y mejor sacrificio al donarme su riñón. Me siento increíblemente afortunada. Te quiero mucho, hermana”, afirmó la intérprete.

Si bien por aquel entonces ambas se mostraban sumamente unidas, con el paso del tiempo sus apariciones juntas en público comenzaron a disminuir, dando origen a diversas especulaciones sobre un distanciamiento entre ambas.