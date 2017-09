Selena Gómez revela que se sometió a un trasplante de riñón

Selena Gómez sorprendió al mundo al revelar que se sometió a un trasplante de riñón, producto del Lupus que la afecta desde hace años.

A través de Instagram y junto a una fotografía donde aparece en una cama de hospital, la cantante de 25 años dio a conocer la noticia.

“Soy muy consciente de que mis fans se han dado cuenta de que me he mantenido un poco al margen durante parte del verano, y se han preguntado por qué no estaba promocionando mis nuevos lanzamientos, de los que estoy extremadamente orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón a causa del Lupus que padezco, y he estado recuperándome. Era lo que necesitaba hacer por mi salud “, comenzó la cantante.

“Sinceramente espero compartir con ustedes pronto mi viaje a través de estos últimos meses, como siempre lo he hecho. Hasta que pueda hacerlo, quiero agradecer públicamente a mi familia y al increíble equipo médico por todo lo que han hecho por mí antes y después de la cirugía”, agregó.

“Finalmente, no hay palabras para agradecer a mi amiga Francia Raisa lo que ha hecho por mí. Me ha dado el regalo y mejor sacrificio al donarme su riñón. Me siento increíblemente afortunada. Te quiero mucho, hermana”, afirmó la intérprete.

“El lupus continúa siendo una enfermedad incomprendida, pero se está consiguiendo progreso. Para más información sobre el Lupus, por favor visita la web de Research Alliance: www.lupussearch.org”, finalizó.

Recordemos que en 2014 fue el abuelo de Selena quien confirmó que la artista padecía la enfermedad, un año después la cantante se sinceró respecto al tema y confirmó que incluso se sometió a quimioterapia para luchar contra el problema.

En los últimos años también se ha tomado varios momentos de descanso para seguir peleando contra este mal que le ha causado episodios de depresión y ansiedad.

¿Qué es el lupus?

El lupus es una enfermedad autoinmune crónica que lleva a que el cuerpo ataque sus propios órganos y tejidos. Se puede producir en cualquier persona, sin embargo, es mucho más común entre las mujeres afroamericanas, hispanas, asiáticas e indígenas americanas que entre las mujeres caucásicas.

Según el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas de la Piel de Estados Unidos, el lupus afecta el sistema inmunitario de las personas, y ataca a las células y tejidos sanos, lo que pueden causar daños en articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y cerebro.