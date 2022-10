En noviembre de 1975, sólo dos días después de la muerte de Franciso Franco, se inició la proclamación del rey Juan Carlos de España, quien asumió ese cargo por 38 años y 209 días, en un reinado que tuvo momentos altos y de mucha popularidad en su país y el mundo, pero que terminó marcado por fuertes rumores de infidelidad y en medio de escándalos de corrupción que lo involucraron a él y su familia.

Un nuevo documental de HBO Max, “Salvar al Rey“, revela el lado paralelo del rey Juan Carlos, señalando como el Estado español lo protegió y ocultó sus escándalos, pero también como lo ayudó a mantener relaciones con sus amantes.

Mujeres que llegaron a la vida de Juan Carlos cuando ya era un rey y que en algunos casos fueron discretas. En otros, amenazaron con contar los secretos prohibidos del monarca o incluso, acabaron con su reinado, por lo que se tuvo que ir a vivir a Dubai.

El común denominador en todas, lo traicionaron y encontraron la forma de dar a conocer al mundo su relación y la influencia que esta les dio.

Aunque se dice que tuvo más de 5.000 amantes mientras mantuvo un matrimonio con Sofía, la reina emérita de España, aquí puedes conocer a 3 de las más importantes mujeres en la vida del rey Juan Carlos de España, sus amantes y la mujer que lo podría llevar al banquillo de los acusados.

Queca Campillo: la fotógrafa del rey Juan Carlos

“Ya te llamaré, besitos” es una de las frases que el rey Juan Carlos le dedicó a Queca Campillo, una de las mujeres con la que mantuvo una relación que duró 29 años.

La fotógrafa de la revista Tiempo, que falleció en 2015 a los 65 años producto de un cáncer, mantuvo una “entrañable amistad” para el resto de sus colegas, que usualmente la acompañaban en las coberturas de las actividades del rey, donde ni siquiera Sofía, la reina de España podía vetarla como fotógrafa de prensa.

Aunque fue la más discreta de las amantes del rey, tras su muerte, su hija Carmen dio a conocer audios y parte de la experiencia que tuvo Campillo como pareja de Juan Carlos. Esto a partir del deseo de su madre de que se diera a conocer la verdadera relación que mantuvieron.

Fue en el marco de esta acción que Carmen prestó declaración y el testimonio de su madre al documental de HBO, donde se filtran audios, señala como iba al Palacio de la Zarzuela y también como fue la ferviente protectora de la imagen privada del rey, consignó Mujer Hoy.

Ambos comenzaron su relación cuando ella estaba casada, tenía 28 años y su hija era un bebé. Podía contactar a Juan Carlos directamente a su teléfono y realizaba todo lo que este le pedía para proteger su imagen, incluso si eso implicaba averiguar con sus colegas quien era el autor de fotografías comprometedoras.

Paloma Barrientos, ex compañera de trabajo de Queca, señaló a Vanitatis.

que participaron en diversos eventos dentro y fuera de España, sin embargo, destacó que cuando se trataba de cubrir a la Familia Real, se facilitaba el trabajo al redactor que fuera con ella.

Queca finalizó su relación con Juan Carlos una vez que aparece en su vida Corinna Larsen.

Bárbara Rey: La showoman que lo consiguió todo

Barbara Rey es una conocida actriz, vedette y presentadora de televisión en España que comenzó un amorío con Juan Carlos a principios de los años 80 y duró 17 años.

“Te quiero mucho” le decía el rey a Bárbara en uno de los audios donde se ponían de acuerdo para reunirse en un chalet en las afueras de Madrid que fue dispuesto por el CESID, la agencia de inteligencia española.

Fue en este chalet donde la pareja estaba reunida y tomaron una foto mientras Juan Carlos tocaba un pecho de la actriz. Fue la misma Bárbara quien le comunicó el rey que esa foto existía y que de ser pública sería un escándalo.

Aquí es cuando Bárbara aprovechó el momento y chantajeó al rey, por lo que el CESID le pagó con dineros públicos 25 millones de pesetas de la época (más de 1 millón de euros en la actualidad) y le consiguió un contrato para un estelar en Televisión Española.

Sin embargo, esto no fue lo único, puesto que la también vedette, grabó al menos por 6 o 7 años las conversaciones que sostuvo con el padre del rey Felipe, donde confidenció declaraciones de índole personal y político, así como también información confidencial que poseía en su carácter de Jefe de Estado, informó El Mundo.

Pese a que la actriz sufrió un robo en su hogar, mantuvo las cintas y para evitar un escándalo si estas se revelaban se tomaron cartas en el asunto.

La actriz recibió dinero con un pago inicial y pagos mensuales, pero también un contrato en la televisión de Valencia, que tenía por objetivo mantenerla lejos de Madrid y por tanto de la reina Sofía.

Corinna Larsen: la mujer que lo hundió

A diferencia de Queca y Bárbara, Corinna Larsen fue la única mujer por la que Juan Carlos se planteó divorciarse de la reina Sofía, pese a los 27 años de diferencia en edad con la princesa alemana, título que recibió gracias a su segundo marido.

Se conocieron en 2004 cuando ella era gerente en Boss and Company, una empresa de armas dedicada a organizar cacerías de lujo apuntadas al público súper rico.

Aunque el romance era un secreto a voces, en 2012 salió a la luz un evento que comenzaría con la caída de Juan Carlos del poder. Tuvo un accidente y se quebró la cadera en tres partes, pero no fue en su casa, sino que en un safari que realizaba junto a Corinna en Botsuana.

Fue en este mismo viaje donde mató a un elefante, cuyas imágenes fueron publicadas y causaron un escándalo mundial y una de las principales crisis de la Casa Real española, justo cuando el país no estaba en su mejor momento.

Ese mismo año el rey Juan Carlos de España traspasó, desde un banco Suizo, dinero a Corinna, 65 millones euros que según Larsen, habrían sido un regalo, declarando “Me ofreció ese dinero por gratitud y por amor. Quería asegurar un buen futuro para mis hijos y para mí. Pienso que hay una última razón: que aún tenía la esperanza de recuperarme” consignó El País.

Esos millones de euros que recibió Corinna no se los devolvió a Juan Carlos, quien hasta 2019 todavía habría perseguido a la alemana, pese a que las acciones que realizó junto a ella lo hundieron y sacaron de la corona española.

Sin embargo, ya no lo puede hacer porque Corinna sería la mujer que lo llevará al banquillo de los acusados luego de interponer una demanda ante un tribunal londinense por acoso y amenazas, las que se dieron justo cuando el monarca le regaló su dinero.

La jugada del rey emérito Juan Carlos de España

En 2020 Juan Carlos se fue de España, sin su esposa Sofía, y se estableció en los Emiratos Arabes, específicamente en Abu Dabi, residencia que confirmó en marzo de este año, cuando informó que continuará residiendo de forma permanente en este lugar, indicó El País.

En la misiva declaró “Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este periodo de mi vida” aunque no descartó viajar a España a visitar a sus amigos y familia.

Este es el lugar donde pasó los últimos años el rey emerito de España, quien no dudó en asistir al funeral de la reina Isabel II en Londres, el mes pasado donde se reencontró con su esposa, Sofía y los reyes actuales de España, Felipe y Letizia.

Sin embargo, la visita no apuntaba solamente a participar en los funerales de la monarca más longeva de Reino unido, sino que también enviar un mensaje.

Con su participación en el evento, el rey emérito Juan Carlos de España, podría demostrar, ante el tribunal londinense que instruye el caso de la demanda por acoso de Corinna, que sigue formando parte de la familia real, consigna El Confidencial.

Esto apoyaría la defensa de Juan Carlos, luego de que el juez del caso señalara que para él no aplica la ley británica de 1978 que otorga inmunidad a los jefes de Estado, luego de que abdicara a la corona española.

Una jugada que podría o no funcionar en la demanda que realizó la última de sus amantes conocidas y la que lo terminó de hundir en la corona.