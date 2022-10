Al actor y deportista Dwayne Johnson, conocido mundialmente como ‘La Roca’, se ha consolidado como una de las celebridades más queridas en Estados Unidos. Sin ir más lejos, esta popularidad lo ha catapultado como posible presidenciable en los últimos años. En una reciente entrevista, el exluchador abordó el tema.

Fue en conversación con CNN donde Johnson indicó que, debido al cariño que ha sentido en los últimos años, ha pensado en el tema.

No obstante, deja también en claro que no sabe de política.

“Me siento realmente aterrizado y humilde por el interés de ambas partes, (aunque) el trabajo número 1 y mi título número 1, que amo ahora mismo, es el de papá”, expresó.

Luego de ser consultado respecto a si consideraría la opción en el futuro cercano, la celebridad indicó que está al tanto de la encuestas de popularidad.

“Lo he considerado seriamente. Hay que hacerlo. Cuando empiezas a mirar algunas de estas encuestas, y estos números se acercan al 46%, el 50% del país me votaría si me presentara, y me he sentido realmente conmovido por ello. Quiero decir, realmente, me ha sentado bien”, expresó.

“(Eso sí) no sé nada de política. Diré que yo, absolutamente, soy un patriota y amo a nuestro país y amo a todos en él, independientemente del color o la cultura. No me importa lo que diga su cuenta bancaria o el tipo de coche que conduzca”, agregó.

Hay que señalar que ‘La Roca’ se impuso como el famoso más querido en Estados Unidos, en un estudio llevado a cabo por la empresa consultora Morning Consult, la cual preguntó vía telefónica a 6.609 ciudadanos respecto a qué pensaban sobre las figuras públicas de su país.

De esta forma, Johnson ganó en las valoraciones positivas en grupos como Hombres, Mujeres, Millennials y Generación X (35 años en adelante); Obteniendo sobre el 80% de popularidad en todos ellos.

Por otra parte, y como era de esperarse, el artista británico Paul McCartney se impuso en el grupo de los Boomers (Mayores de 50 años), con un total de 83% de respuestas favorables. Lo siguió “La Roca” con 78%.