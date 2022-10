La modelo británica, Cara Delevingne, hizo noticia hace algunas semanas cuando fue vista en una extraña y errática actitud en las afueras de un aeropuerto en Los Angeles, Estados Unidos.

La joven, que recién cumplió 30 años, mantiene una connotada carrera como modelo y también ha trabajado como actriz en exitosas producciones, como por ejemplo “Escuadrón Suicida”.

Aunque en algún momento fue considerada la modelo del año y participó de las pasarelas más prestigiosas a nivel mundial, la vida de Cara Delevingne tiene momentos oscuros que muestran que el éxito nunca es color de rosas.

Desde una familia aristócrata, pero con serios problemas como las adicciones de su madre, a tener que toparse con Harvey Westein mientras intentaba tener una carrera en Hollywood.

Sin embargo, las alarmas se levantaron tras lo que ocurrió en Los Ángeles, y el entorno de la británica está preocupado de las consecuencias que los excesos podrían traer a su vida.

Cara Delevingne y su madre, que no era perfecta

La británica proviene de una privilegiada familia en la zona de Belgravia, un acomodado barrio de Londres.

Su padre es Charles Hamer Delvigne y su madre, la “it girl” de los 80, Pandora Stevens, hija de un magnate de la prensa, sir Jocelyn Stevens y Jane Sheffield, una de las damas de honor de la princesa Margarita, hermana de la reina Isabel II.

Asistió al prestigioso colegio para señoritas “Francis Holland” junto a sus hermanas, las “socialites” Chloe y Poppy, quien la llevó al camino del modelaje. Sin embargo, el privilegio no implica una infancia feliz y eso le pegó duramente en este periodo debido a la adicción de su madre.

Desde joven, Pandora cayó en la adicción a la heroína. A finales de los 70′, su padre la internó cuando la encontró al borde de la sobredosis en Nueva York. Luego, estuvo en un psiquiátrico en Suiza y cuando ya conoció a Delevingne y tuvo a sus hijas, tuvo varias sobredosis, indicó Infobae.

Cuando tenía 8 años dejó de comer cuando pensó que su madre, también diagnosticada de trastorno bipolar, había desaparecido y la abandonaba, la realidad es que se había internado en una clínica por su adicción.

“Un padre adicto marca la infancia de cualquier niño. Creces demasiado pronto porque estás haciendo de padre de ellos. Mi mamá es una persona asombrosamente fuerte con un corazón enorme, y la amo. Pero una adicción no es algo de lo que uno se recupere, no lo creo. Sé que hay gente que dejó las drogas y está bien, pero no es el caso. Ella sigue luchando”, confesó a Vogue.

De ahí que la modelo también haya confesado que heredó el gen de la adicción de su madre, algo que trata de canalizar trabajando de forma compulsiva, indicó El Mundo.

La depresión de Cara

El ambiente en el que se crio Cara Delevinge no fue el mejor y una vez que lo supieron en su colegio, la vida no fue más fácil para la modelo. Le hicieron bullying de forma sistemática.

De adolescente no tenía muchas amigas, era introvertida, se cuestionó su sexualidad y sufrió depresión, incluso declaró “Me odiaba a mi misma. Solo quería desmaterializarme y que alguien me barriera”.

También tuvo conductas autodestructivas, se golpeaba en la cabeza y se hizo heridas en los brazos y piernas, en lo que fue uno de los momentos más oscuros de su vida.

“Dejé los estudios y realmente solo quería poder demostrar que no era la vagabunda que pensaba que era. Cuando tienes problemas de salud mental, no puedes ver nada, te ciega”, confesó a Harper Bazaar.

A los 17 años su depresión y la ansiedad eras severas, pero firmó contrató con Storm Model Management y el siguiente año ya era la favorita de todas las pasarelas y revistas.

“Estuve trabajando todos los días, algo así como 98 días consecutivos. Todo estaba sucediendo tan rápido y fue increíble, pero fue mucho”, declaraba la británica respecto de sus primeros días.

Y aunque causó sensación, su objetivo principal no eran las pasarelas, era la actuación, algo que la apasionaba desde que era pequeña. Algo que pronto llegaría, pero no sin inconvenientes en medio.

Cara conoció a Harvey Weinstein

Mientras estaba en el colegio Bedales, uno que calificó como “totalmente hippie”, Cara Delevingne tomó clases de teatro y música, y comenzó su amor por el arte.

Por eso, cuando estaba en la cima de su carrera como modelo, no dudó en aceptar un papel y cumplir su sueño de hacer cine. En 2012 consiguió participar junto a Keira Knightly en “Ana Karenina”.

Para 2014 tuvo su primer “protagónico”, que la llevó a estar en el cartel de Ciudades de Papel, interpretando a Margo Roth Spiegelman, el personaje del libro de John Green.

Luego vino el éxito en Escuadrón Suicida, donde compartió set con su gran amiga, Margot Robbie, y varios otros proyectos que la hicieron brillar en la pantalla, grande o chica.

Pero su camino no fue tan fácil. En 2017 contó su experiencia con Harvey Weinstein, el prestigioso productor de Hollywood condenado por abuso sexual, cuyo escándalo se desataba en ese momento.

“Una de las primeras cosas que me dijo Harvey Weinstein fue: ‘Nunca triunfarás en esta industria siendo lesbiana”, una frase que le dijo mucho antes de que intentara tocarla cuando comenzó a hacer castings para él.

“Cuando empecé a hacer castings para películas, él empezó a decir nombres de gente, de mujeres, de las que soy amiga, mujeres famosas, y me preguntaba: ‘¿Te has acostado con esta?’. Pensé que era una locura”, dijo en su momento Cara Delevingne.

También indicó que el productor le propuso hacer un trío con otra mujer y cuando se negó, este se abalanzó sobre ella. Señaló que no lo contó antes por vergüenza, no quería arruinar la vida de Weinstein, su familia y se sentía culpable de la situación.

La actitud errática de Cara Delevingne

La actriz fue vista en las afueras del Aeropuerto Van Nuys con una actitud errática o estado de confusión, vestida con una polera con el rostro de Britney Spears, pantalones negros y calcetines amarillos, lo único que cubría sus pies.

En la grabación se aprecia cómo Delevingne se pasea despeinada hablando por teléfono, el que se le cae en alguna ocasión, y haciendo movimientos erráticos. Esto ocurrió luego de que fuera desalojada del avión privado de Jay-Z.

De acuerdo a lo que reportó El Mundo, medios norteamericanos apuntaron a que la actriz y modelo estaba bajo los efectos de las drogas, por lo que se levantaron las alarmas de todos sus cercanos.

“Todos estamos extremadamente preocupados. La situación viene produciéndose desde hace algunas semanas y la familia de Cara está involucrada”, declaró una fuente cercana a The Sun.

Fue la actriz Margot Robbie quien la visitó días después de este hecho y abandonó el hogar de la británica en una actitud que Daily Mail declara como: “parecía luchar para recuperar la compostura cuando salió de la casa”.

Todo esto implicó que la actriz no asistiera a la ceremonia de los Emmys acompañando a sus compañeros de elenco en “Only Murders in the building” y tampoco al lanzamiento de su colección en “Cara Loves Karl”, en Nueva York, el que se reagendó para Paris.

Fue en la capital francesa donde se pudo volver a ver a Cara en el lanzamiento de su colección, donde llegó deslumbrando con su belleza, aunque no entregó declaraciones sobre el estado en el que se le pudo ver en Los Angeles, consignó Vanity Fair.

“Pensaba que no llegaría a esta edad, creía que me iba a morir antes”, declaraba la actriz y al parecer, estaría logrando salir adelante.