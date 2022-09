Luego de que en la noche del lunes se viralizara un video de Cristián de la Fuente besando a una joven, los rumores de infidelidad por parte del actor no han cesado. Sin embargo, y pese a las múltiples menciones en medios, Angélica Castro no se ha referido a su esposo ni a la polémica en redes sociales.

Es así como, ante la expectación pública, la animadora de televisión ha evitado referirse al tema, pese a que continúa activa en redes sociales. Durante la tarde de este martes, la también actriz y modelo compartió una historia sonriente junto al fotógrafo Jordi Castell.

La animadora aparece sonriente con gafas de sol para saludar a sus seguidores. “Literalmente nos vamos de paseo. ¿Cómo estamos Jordi?”, pregunta para mostrar en el clip al ex Primer Plano.

“Feliz, amo andar en helicóptero”, apunta Castell, a lo que la cámara muestra su transporte.

“Nos están llevando a un lugar, no sabemos dónde es, pero les vamos a contar. Ahí están los chiquillos: Cristián y la Ale”, menciona para mostrar a otros dos tripulantes: el actor Cristián Campos y la maquillista Ale del Sante.

La animadora de televisión ya había publicado en el momento en que los medios mexicanos subieron el video de su esposo, ya que realizó una transmisión en vivo la noche del lunes, donde habló con la empresaria Japi Jane.

A diferencia de Angélica Castro, su esposo Cristián no ha aparecido en sus redes sociales desde la noche del lunes, cuando compartió un video de su hija.

Días antes de que se diera a conocer el polémico registro del intérprete chileno, la comunicadora utilizó sus redes sociales para sincronizarse con la voz de otra persona, enviando un mensaje para alejar a personas que le “quitan la paz”.

“Venga, le digo una cosa mi amor, si usted no me va a dar paz, tampoco me la quite. Pico y se cuida”, se oye decir a una voz femenina mientras Angélica Castro la imita.

Durante las últimas horas el registro se viralizó y llegó a varios internautas, quienes no dudaron en dejarle diversos mensajes sobre los rumores de infidelidad.