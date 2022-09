Un llamativo video llamó la atención de los seguidores de Angélica Castro y Cristián de la Fuente, esto ya que hace dos días la conductora de televisión cargó un corto registro donde pedía a la “gente que no le traía paz” tampoco quitarsela.

El clip fue subido a por la esposa del actor a Instagram, días antes de que se diera a conocer un polémico video donde se ve De la Fuente besando a otra mujer en un restaurante mexicano.

En el video, la comunicadora utiliza la herramienta de sincronización labial donde mediante la voz de otra persona dice: “Venga, le digo una cosa mi amor, si usted no me va a dar paz, tampoco me la quite. Pico y se cuida”, se oye decir a una voz femenina mientras Angélica Castro la imita.

Durante las últimas horas el registro se viralizó y llegó a varios internautas, quienes no dudaron en dejarle diversos mensajes sobre los rumores de infidelidad.

“Con razón tiró este tronquito!! ¡Ella ya sabía! Aguante Anyeeelic (sic)!! Sal de ahí!!!!!!🙌🙌🙌🙌”; “Fuerza Angélica no estás sola, ahora ya entraste al club de las que hemos parecido Renos” y “Que decepción, pero así es la vida, siempre sale a la luz la verdad y si esto salió a la luz ahora, es porque te mereces algo mejor y ahora estás preparada para vivirlo un abrazo bella”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron.

Video de Cristián de la Fuente

Fue el programa Primer Impacto de la cadena televisiva Univisión el que encendió los rumores de infidelidad de parte del actor.

“Es el actor chileno Cristián de la Fuente besando apasionadamente a esta joven ante la mirada de todos”, añadieron sobre el video que habría sido captado a mediados de septiembre, en ciudad de México.

De acuerdo al reporte, el intérprete se habría quedado cerca de una hora en el restaurante La Única, junto a la joven y a su amigo, el actor Juan Soler.

El programa de Univisión se contactó con Cristián de la Fuente para conocer su versión, quien se excusó debido a que se encontraba trabajando. “Seguimos a la espera de su llamada”, sentenciaron desde el programa.

Por el momento no se conoce el contexto de las imágenes. Mientras algunos aseguran que el actor habría salido a cenar con sus amigos, otros afirman que estarían grabando una escena.

Ni el actor, ni su esposa Angélica Castro se han pronunciado sobre el tema.