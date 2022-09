El actor contó un breve y conciso consejo que le sugirió Leonardo DiCaprio durante el rodaje de la película 'Don't Look Up'.

Fue durante una entrevista con Vogue que el joven actor Timothée Chalamet reveló un breve consejo que recibió por parte de Leonardo DiCrapio mientras trabajaban juntos para uno de los estrenos más populares de Netflix en 2021.

Y es que ambos actores coincidieron en el reparto de la película Don’t Look Up, donde además compartieron pantalla con actrices como Meryl Streep y Jennifer Lawrence.

A un año del estreno, el actor contó para Vogue en su versión británica el consejo profesional que compartió con el DiCaprio. “No drogas duras, ni películas de superhéroes”, le advirtió el protagonista de Revenant.

Y es que Timothée Chalamet, al igual que Leo, partió su carrera a temprana edad y a sus cortos 26 años ya ha forjado una amplia trayectoria, recibiendo varias nominaciones al Óscar y obteniendo importantes galardones por su actuación.

Si bien, antes de su actual reputación, ya había sido parte de importantes filmes como Interestelar y la comedia dramática Men, Women & Children , su salto a la fama no tuvo lugar hasta 2017 con Call Me By Your Name, que significó además su primera nominación a los Óscars.

A partir de allí ha protagonizado películas aclamadas por la crítica y con elencos de primera. De hecho, recientemente fue presentada en el festival de cine de Venecia, Bones and All, que según detalla Variety, obtuvo una ovación de pie de 8,5 minutos.

Esta última película ha sido catalogada como ‘terror romántico’ y cuenta la historia de dos jóvenes caníbales que se enamoran. Su estreno mundial tiene fecha para el 23 de noviembre de este año.