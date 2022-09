La leyenda de que Leonardo DiCaprio solo sale con menores de 25 años volvió a la parrilla esta semana, luego de que el actor protagonizara, de forma indirecta, una broma a Zendaya. Esto, luego de que el presentador de los Emmy, Kenan Thompson, afirmara que la actriz era muy vieja para el intérprete.

“Zendaya acaba de cumplir 26 años la semana pasada. ¡Feliz Cumpleaños! 26 es una edad extraña en Hollywood. Zendaya, eres suficientemente joven como para interpretar a un estudiante de instituto pero eres demasiado mayor para salir con Leonardo DiCaprio”, lanzó el humorista de golpe.

En eso, la propia Zendaya reaccionó a ocultar su rostro al escuchar el chiste, mientras todo continuaba bajo la mirada atónica del público.

Este 1 de septiembre la actriz, que en 2020 ganó el Emmy a la mejor interpretación dramática por la primera temporada de “Euphoria”, cumplió años, por lo que las felicitaciones en el evento no dejaron de llegar.

“zendaya just turned 26 last week, 26 is a weird age you’re too young to play high school student but too old to date leo dicaprio” 💀💀💀pic.twitter.com/JQfHWClgMm

— ☆ (@petichoer) September 13, 2022