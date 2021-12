Leonardo Dicaprio podría ser perfectamente objeto de estudio. No por su gran carrera en Hollywood, que le ha valido un Oscar y varios prestigiosos premios más, o por su profundo activismo por el cuidado del planeta, sino que por la edad de sus parejas.

Esto se debe a que el actor, que enamoró al mundo con su performance en Titanic, tiene 47 años, mientras que sus parejas suelen estar bajo los 25 años, un patrón que a medida que él va envejeciendo, no va cambiando.

Con una especial debilidad por las modelos, la tendencia comenzó con Gisele Bündchen, la modelo más exitosa de los últimos años y es ahora Camilla Morrone quien ocupa su corazón. Aunque la joven acaba de cumplir los 24 años, se encuentra casi en el límite para el actor de El Lobo de Wall Street.

Leonardo Dicaprio: ¿Sólo una teoría de reedit?

“I’ll get older, but your lovers stay my age” (Me haré mayor, pero tus amantes serán siempre de mi edad) canta Taylor Swift en la versión de 10 minutos de “All to well” refiriéndose a las novias que mantendría a futuro el novio que tenía a los 21 años, cuando escribió esta canción.

Si bien, a quien se referiría es al actor Jake Gyllenhaal, la canción perfectamente se podría adaptar a Leonardo Dicaprio, considerando sui historial amoroso.

Fue un usuario de Reedit en 2019 el que sacó a la palestra la teoría de que el actor no sale con chicas de menos de 25 años, lo que comenzó cuando él tenía esa edad y comenzó una relación con la actriz Gisele Bündchen, que en ese momento tenía 20 años. La relación de ambos duró 5 años, justo hasta cuando la actriz cumplía la edad presuntamente cúlmine para el actor.

Según consignó Hola, la pareja se veía radiante e incluso asistieron juntos a una ceremonia de los premios Óscar.También fueron vistos buscando una casa con vista al mar, sin embargo, la modelo decidió finalizar su relación cuando vio que el actor no quería cambiar el rumbo de su vida, donde el alcohol y los cigarrillos eran protagonistas, confesó la modelo a Porter.

Tras estar con Bündchen, el actor inició de inmediato una relación con otra modelo, esta vez fue la israelita Bar Rafaeli que también tenía 20 años cuando comenzó con él en 2005.

La modelo israelita duró hasta 2011 con el actor, hasta que finalizó su relación. Unas semanas después se le pudo ver a Dicaprio con su nueva conquista, la actriz Blake Lively.

En ese momento ella señaló que cuando vio imágenes de ambos juntos lloró por su ex, indicando que: “De repente me emocioné y me puse a llorar sin control. Nadie sabe que me fui a mi habitación a llorar. No podía parar”.

La actriz de 23 años comenzó una relación mientras era la popular “Serena Van Der Woodsten” en Gossip Girl y le dio a los fanáticos de la serie vivir el sueño que que la socialité estuviera con el actor más deseado de la época, aunque el amorío sólo duró 5 meses.

Al parecer las actrices no eran la predilección del actor de Titanic, ya que luego vinieron sólo modelos, Erin Heatherton y Toni Garrn, ambas ángeles de Victoria’s Secret, de 22 y 20 años respectivamente. Ellas acompañaron al actor cuando este ya comenzaba a doblar la edad de sus parejas, indicó El País.

Entrado en los 40 continuó el mismo patrón, Kelly Rohrbach, con quien estuvo en 2015 tenía 25 años y luego, Nina Agdal, la conocida modelo que protagonizó la campaña de una conocida marca de cerveza en Chile, quien tenía sólo 24 años cuando estaba emparejada con el actor.

Camila Morrone ¿Es la elegida?

Fue en 2017 cuando se dio a conocer la relación del actor con la argentina Camila Morrone, que en ese año tenía sólo 21 años, 23 menos que su galán.

La modelo y actriz encantó al activista manteniendo una relación hasta hoy, mostrándose como una pareja estable y es usual que se les vea juntos.

Camila, quien también es hijastra de Al Pacino, acompañó al actor en la entrega de los premios Óscar en 2020, donde “oficializó” su noviazgo.

The look Camila Morrone gave Leonardo DiCaprio during Brad Pitt's shoutout – love! #Oscars pic.twitter.com/36nn22EbSd — Kylie Erica Mar (@KylieEricaMar) February 10, 2020

Aunque evitaron posar en aquella alfombra roja el actor se sentó junto a ella y se le pudo ver mirándolo con admiración cuando el galán era nominado como “Mejor Actor” por su participación en la película “Once upon a time in… Hollywood”.

Respecto de la diferencia de edad, la modelo indicó a Los Angeles Times “hay demasiadas relaciones en Hollywood, y en la historia del mundo, en la que las relaciones tienen grandes diferencias de edad. Solo creo que cualquiera debería salir con quien quiera salir”.

Pese a eso, han sido objeto de burla, como cuando Ricky Gervais se refirió al actor en su monólogo de los Globos de Oro de 2020 y dijo que la película “Once Upon A Time In… Hollywood” era tan larga que Leonardo Dicaprio asistía a la premiere y para el final de esta, su cita ya era demasiado vieja para él, consignó Vanity Fair.

¿Por qué a los hombres les gustan las mujeres más jóvenes?

Aunque en gustos, no hay nada escrito, sí hay estudios que demuestran que a los hombres les gustan las chicas más jóvenes.

Así lo demostró una investigación de la app OKCupid e investigadores finlandeses que publicaron en Evolution Behavior que los gustos masculinos están en mujeres menores que ellos, consignó La Vanguardia.

Pero ¿cuál sería el motivo de esta preferencia? la respuesta es sencilla “juventud”. Según indicó la sexologa Nuria Jorba: “el cerebro masculino está programado para identificar aquellos aspectos que aumenten la probabilidad de perpetuar los genes”.

Aunque destaca que también hay otros aspectos de las mujeres que indican fertilidad, como pechos grandes, para amamantar, caderas anchas, para desarrollar un buen embarazo y piel tersa, que refleja juventud.

La profesional indica que en el caso de las mujeres, el patrón general es buscar signos como altura o músculos en hombres, que reflejan mayor probabilidad de “luchar por la comida y proteger a la familia y de llegar a árboles más altos”.

Aunque Jorba destaca que siempre el primer impacto será la atracción y no necesariamente estos patrones para buscar una pareja.