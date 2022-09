Un video reveló el momento en que supuestamente el cantante y actor Harry Styles, escupió a su compañero Chris Pine, durante el estreno de “Don´t Worry Darling”, en Venecia.

Si bien la película dirigida por Olivia Wilde y también protagonizada por Florence Pugh, aún no llega a Chile, ha sido noticia desde hace semanas por las relaciones entre sus participantes.

Todo sucedió durante la presentación de los actores de “Don´t Worry Darling“, en el Festival de Cine de Venecia, durante el pasado lunes.

De acuerdo al video, la directora y pareja de Harry Styles, Olivia Wilde, estaba sentada al lado de Chris Pine. En ese momento, el ex One Direction entra a la sala y antes de sentarse deja caer algo desde su boca.

Pine, quien aparentemente recibió el escupo, deja de aplaudir y mira con incredulidad sus manos, con una risa incómoda en su cara.

Sin embargo, un video publicado por el coeditor de Variety, Ramin Setoodeh, muestra otro ángulo de la entrada de Harry Syles, donde no queda del todo claro el supuesto escupo a Chris Pine.

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won't sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU

— JZMaclin (@Mac70J) September 6, 2022